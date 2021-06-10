Bilim insanları başardı! Dang humması vakaları yüzde 77 azaldı

DANG HUMMASI HER YIL 400 MİLYON KİŞİYE BULAŞIYOR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran-eylül ve aralık-mart dönemlerinde artış gösteriyor. Bilim adamları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğunu belirtiyor. Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. Her yıl yaklaşık 400 milyon kişiye bulaşan ve ölümlere de neden olabilen salgın hastalık, kırık kemik ağrılarına benzer belirtilere sahip olduğu için "kırık kemik humması" olarak da anılıyor.