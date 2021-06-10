Covid-19 aşısı hamileler için güvenilir mi?

Yapılan araştırmalar koronavirüs (COVID-19) aşılarının güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. Bu aşılar canlı koronavirüs içermez ve hamile bir kadına veya anne karnındaki doğmamış bebeğe bulaşmaz.

GEBELİKTE COVID-19 AŞISI

Hamile kadınlara aynı yaş veya risk grubundaki kişilerle aynı anda COVID-19 aşıları önerilmektedir. COVID-19 aşılarına ilişkin kanıtlar, dünya çapındaki düzenleyici kurumlar tarafından sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Halihazırda aşılamaya başlamış olan ve hamileyken ikinci bir doz önerilen herkes, ilk dozdan sonra ciddi bir yan etkisi olmadıkça, aynı aşıyla ikinci bir doz almalıdır.

COVID-19 HASTALIĞI GEBELİKTE CİDDİ MİDİR?

Gebe kadınlarda ve yeni bebeklerinde COVID-19 hastalığından kaynaklanan genel risk düşük olsa da, daha sonraki gebeliklerde bazı kadınlar ciddi şekilde rahatsız olabilir ve hastanede tedavi görmeleri gerekebilir. COVID-19'lu hamile kadınların, aynı yaşta hamile olmayan kadınlara göre yoğun bakıma kabul edilme riski daha yüksektir. COVID-19 hastalığı olan kadınların bebeklerini erken doğurma olasılığı, COVID-19 olmayan kadınlara göre 2 ila 3 kat daha fazladır.

Altta yatan klinik durumları olan hamile kadınlar, COVID-19'dan ciddi komplikasyonlar yaşama riski daha da yüksektir. Eğer hamile kadınlarda bağışıklık sorunları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi altta yatan tıbbi durumlar varsa aynı yaştaki hamile olmayan kadınlardan daha fazla COVID-19 riski altında olabilmektedirler.

COVID-19 aşıları hamile kadınlara, bazı kadınlar için daha sonraki gebeliklerde ciddi olabilen COVID-19 hastalığına karşı etkili koruma sağlar. Herhangi bir ciddi yan etki yaşamadan ilk doz COVID-19 aşısını yaptırdıysanız, aynı aşı önerildiğinde ikinci dozunuzu da alabilirsiniz. Aynı zamanda aşının emziren anneler için de uygun olduğunu belirtilmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...

Tüm ilaçlar gibi, aşılar da yaygın yan etkilere neden olabilir. Özellikle bebeğiniz olduysa veya bakmanız gereken başka çocuklarınız varsa, aşı olduktan sonra verilen tam tavsiyelere tam olarak uyum sağlanmalıdır. Hiçbir aşı %100 etkili değildir, bu nedenle mevcut ulusal yönergeleri takip etmeye devam etmek önemlidir. Kendinizi ve ailenizi, arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı korumak için yine de sosyal mesafeyi uygulamaya, yüz maskesi takmaya, ellerinizi dikkatli ve sık sık yıkamaya, temiz havanın içeri girmesi için pencereleri açmaya devam etmelisiniz.