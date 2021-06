Dikkat! Islak mayo ile oturmak hemoroidi tetikliyor

Yaz aylarının gelmesiyle değişen beslenme ve yaşam şeklimize ilk alarm veren sindirim sistemimiz oluyor. Havaların ısınmasıyla açılan deniz ve havuz sezonunda ıslak mayo ile oturmanın hemoroid şikâyetlerini tetiklediğinin altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, hemoroid rahatsızlığı olanlara önemli uyarılarda bulundu

Anal bölgede yerleşik durumda olan damar yumaklarının beslenme ve yaşam şeklinde dikkat edilmediğinde yumakların büyümesi ile hemoroid hastalığı meydana gelir. Sindirim sistemimizin en önemli sorunlarından olan hemoroid hastalıklarına tükettiklerimiz kadar, değişen yaşam biçimimizde sebep olabilir.

SULARINIZI TATLANDIRARAK SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Yaz aylarının gelmesiyle değişen yaşam ve beslenme şekillerinin hemoroide davetiye çıkardığının altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, " Neredeyse herkesin tatile çıktığı bu günlerde deniz ve havuz aktiviteleri hemoroid şikâyeti olanların tatilini kâbusa çevirebilir. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra duş alıp hızlıca kuruyacak şekilde güneşlenmeli veya duş aldıktan sonra mayoyu değiştirmek gerekiyor. Islak mayo ile oturmak ortam ısısının ani değişimiyle hemoroid dolaşımını etkileyerek, şişme ya da spazm ağrısına sebep olabilir" dedi.

SALATA VE SEBZE TÜKETİN

Yaz aylarında tüketim alışkanlığımız olan su miktarını 2 katına çıkarılması gerektiğini belirten Sekmen, "Yeterli miktarda su tüketilmediğinde başta bağırsaklar olmak üzere birçok organımızı olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda sularımıza çilek, tarçın, elma ve nane gibi yiyecekler ekleyerek tatlandırabilir, su içimini kolaylaştırabiliriz. Su tüketiminin yanı sıra bağırsak floramızı bozan yiyeceklerden uzak durmamız gerekir. Hayvansal ürünler floramızı bozan ana yiyeceklerdir. Özellikle paketlenmiş et ve süt ürünlerini bunlar arasında sayabiliriz. Her ne kadar üzerinde organik ibaresi olsa da paketli gıdalardan uzak durmamız gerekir. Çok fazla fast food tarzında beslenme ve asitli gıdalar sistemimizi tehdit eder. Aşırı baharat ve acı tüketimi hemoroidin oluşmasına ve daha fazla canınızın yanmasına sebep olur. Öğünlerimize mutlaka salatayı ve mevsim sebzelerini dahil etmeli, her gün 10 bin adım atmayı alışkanlık haline getirmeliyiz" dedi.