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Giriş Tarihi: 11.6.2021 16:52 Son Güncelleme: 11.6.2021 17:12

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kazandı! İşte aşılamaya başlanan meslek grupları…

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kazandı! İşte aşılamaya başlanan meslek grupları…

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları sayesinde sona yaklaşıldı! Sağlık Bakanı , normalleşme adımlarının aşı uygulamalarıyla doğru orantılı olduğunu belirtmiş, Haziran ayında aşı seferberliğinin başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın yaptığı son açıklamalara göre birçok meslek grubu aşılama programına dahil edildi. İşte aşılama programına dahil edilen meslek grupları...

1 HAZİRAN : 50 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR

Sağlık Bakanı 'nın duyurusu ile 50 yaş üzeri vatandaşlar aşı programına dahil edildi.

7 HAZİRAN : YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm öğretmenlerin aşı programına dahil edildiğini şu sözlerle duyurdu; "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."

8 HAZİRAN : MÜZİSYEN, FİLM, DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ - ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELLERİ

Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bir sonraki günden itibaren aşı olmaya başlayabilecekleri duyuruldu.

Üniversitelerin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personelleri aşılama programına dahil edildi.

9 HAZİRAN : BAZI HASTALIĞI ONLAR PROGRAMA EKLENDİ

Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları da eklendi. Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek.

10 HAZİRAN : 45 YAŞ ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'la mücadele kapsamında 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.

11 HAZİRAN : BİRÇOK MESLEK GRUBU AŞI PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ

Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılama programına dahil edildi.

BERBER VE KUAFÖRLER

Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler için de aşı uygulaması başladı.

TÜM AVUKATLAR

Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.

ULAŞIM FAALİYETLERİNDE ÇALIŞANLAR

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil edildi.

KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELER

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyor.

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağınızı ya da sıranın size gelip gelmediğini E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştiriliyor.

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Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kazandı! İşte aşılamaya başlanan meslek grupları…
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