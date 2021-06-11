Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kazandı! İşte aşılamaya başlanan meslek grupları…

1 HAZİRAN : 50 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu ile 50 yaş üzeri vatandaşlar aşı programına dahil edildi.
7 HAZİRAN : YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLER
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm öğretmenlerin aşı programına dahil edildiğini şu sözlerle duyurdu; "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."
8 HAZİRAN : MÜZİSYEN, FİLM, DİZİ PRODÜKSİYON EKİPLERİ - ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÜNİVERSİTE PERSONELLERİ
Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bir sonraki günden itibaren aşı olmaya başlayabilecekleri duyuruldu.
Üniversitelerin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personelleri aşılama programına dahil edildi.
9 HAZİRAN : BAZI HASTALIĞI ONLAR PROGRAMA EKLENDİ
Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları da eklendi. Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek.
10 HAZİRAN : 45 YAŞ ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşı programına dahil edileceğini bildirdi.
Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2021
11 HAZİRAN : BİRÇOK MESLEK GRUBU AŞI PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ
Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları aşılama programına dahil edildi.
BERBER VE KUAFÖRLER
Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler için de aşı uygulaması başladı.
TÜM AVUKATLAR
Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil edildi.
ULAŞIM FAALİYETLERİNDE ÇALIŞANLAR
Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programına dahil edildi.
KARGO ÇALIŞANLARI VE KURYELER
Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyor.
AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşılanıp aşılanmayacağınızı ya da sıranın size gelip gelmediğini E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştiriliyor.