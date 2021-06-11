Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamaları hız kazandı! İşte aşılamaya başlanan meslek grupları…

1 HAZİRAN : 50 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurusu ile 50 yaş üzeri vatandaşlar aşı programına dahil edildi.

7 HAZİRAN : YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm öğretmenlerin aşı programına dahil edildiğini şu sözlerle duyurdu; "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."