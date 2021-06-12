Giriş Tarihi: 12.6.2021

Kronik yorgunluktan kaçınmak için her gün duş alın DİDEM SEYMEN

Yaz sıcağıyla birlikte uykunun önemi artıyor. Bu yüzden yatmadan önce kafein, alkol almamayı ve sigara içmemeyi alışkanlık haline getirin. Ayrıca sabahları güne ılık bir duşla başlamak, kronik yorgunluktan kurtulmanızı sağlar