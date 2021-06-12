Birçoğumuz sadece kışın hasta olacağımızı düşünürüz. Ancak yaz aylarında artan sıcaklıklar, değişen beslenme düzenimiz ve yaşam tarzı alışkanlıklarımız da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu tür durumların ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri alarak vücut sağlığımızı korumaya özen göstermeliyiz. Yaz aylarında vücudunuzu sağlıklı tutmanıza yardımcı olacak önerileri Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin
, GÜNAYDIN okurlarıyla paylaştı…
Kronik yorgunluktan kaçınmak için her gün duş alın. Yaz sıcağıyla birlikte uykunun önemi artıyor. Bu yüzden yatmadan önce kafein, alkol almamayı ve sigara içmemeyi alışkanlık haline getirin. Çünkü bu üçü de uyku kalitesini bozar ve uykuya dalmayı zorlaştırır. Klima
yazın işleri kolaylaştırır ama doğru kullanılması gerekir. Bilinçsiz klima kullanımı sağlıklı bir insanı bile hasta edebilir. Bakımları yapılmamış ve filtresi temizlenmemiş klimalar hava yoluyla mantar yayılmasını kolaylaştırabilir. Yaz aylarında spor yapmak yaşam tarzınız olmalı. Ancak güneş tepedeyken egzersiz yapmaktan kaçının. 10.00-16.00 saatleri arasında kapalı, serin alanlara uygun egzersizler tercih edin. Yaz aylarında hijyenik olmayan havuzların kullanılması nedeniyle ishal ve diğer sindirim sistemi hastalıklarını daha sık görüyoruz.
Tercihiniz deniz ve hijyenik havuzlar olmalı. Sıcak havalarda birçok şeyde mantar üreme riski vardır. Bu aynı zamanda ayakkabı için de geçerlidir. Ayakkabılarda mantar oluşmasını önlemek için pamuklu çorap giyin. Günlük sağlık için ince, açık renkli, rahat ve pamuklu giysiler tercih edin. İlaç kullanıyorsanız, tatile çıkmadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Yaz boyunca yoğun güneşe maruz kalan cildinizin hızla kurumasını, kırışmasını ve yaşlanmasını önlemek için mutlaka güneş kremi kullanın. Isı ve nem enfeksiyon riski taşıdığından meyve ve sebzelerin iyi muhafaza edilmesi ve yıkanmadan yenmemesi gerekir. Yaz aylarında yüksek miktarda vücut sıvısı kaybettiğimiz için dehidrasyonu önlemek için her gün 2-2.5 litre su tüketin. Yazın sıcağında serinlemek için gazlı içecekler yerine limonata, ayran gibi ev yapımı içecekleri tercih edin. Sıcak havalarda su kaybı ile beraber elektrolit kaybı da yaşayacağımız için elektrolit içerikli sıvılar maden suyu
, mineralli maden suyu tüketmeye çalışın. Yağlı yiyecekler vücudu yazın daha çok yorar. Yağlı yiyecekler yerine taze sebze içeriği yoğun olacak şekilde Akdeniz diyetiyle beslenmeye çalışın. Lif bakımından zengin yiyeceklerle beslenin. Ayrıca yaz aylarında tükettiğimiz üç ana öğüne ek olarak günde üç öğün sağlıklı atıştırmalıklar yemeliyiz. Bu sayede kan şekerinde düşme olmayacağı için sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeyi bırakabiliriz.Yemeğe başladıktan sonra tokluk hissinin 15 dakika sürdüğünü lütfen unutmayın; bu yüzden yavaş ve iyice çiğnemelisiniz. Bu, daha az yemenize ve sindirim sisteminizi desteklemenize yardımcı olacaktır. Tatil köylerinde oldukça popüler olan kızarmış yiyecekleri yememeye dikkat edin. Bunun yerine ızgara veya haşlanmış yiyecekleri tercih edin. Günlük yağlarınızı badem, ceviz ve fındık gibi doğal kaynaklardan alın. Yemek ve salatalarınızda ise zeytinyağı tüketmeye çalışın. Diyet listenizde hamur işleri, şerbetli tatlılar yerine dondurma, meyveli tatlılar ve sütlü tatlılar yer alsın. Tatile çıktığınızda açık büfede tabağınızı önerilere göre doldurun.