Maske kullanımı kepçe kulak operasyonunu artıracak

Geliştirdiği kepçe kulak ameliyat tekniği, dünya tıp literatüründe 'Cihandide Tekniği' olarak yer alan Estetik-Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ercan Cihandide, kepçe kulak deformitesi ve ameliyatı ile ilgili bilgi verdi…

Kepçe kulak deformitesinin nedenleri nedir?

Kepçe kulak deformitesi, konjenital dediğimiz yani esasında doğuştan gelen bir deformite. Bu deformitelerin oluşmasına sebep olan iki ana faktör var: Bir tanesi antihelikal kıvrım diye tabir ettiğimiz iç kıvrımın oluşmaması, ikinci faktör ise iç kepçe dediğimiz konka bölgesinin çok geniş ve derin olması. Bu iki sebepten ötürü kepçe kulak deformitesi ile karşılaşıyoruz. Bu anne babada varsa, çocukta da gözüken bir deformite yani genetik geçiş söz konusu. Kız çocukları ve erkek çocuklarının etkilenme oranı ise eşit.

Bir de erken doğan, yani prematüre şekilde dünyaya gelen bebeklerde anneden gelen östrojen hormonunun kıkırdağı daha kırılgan hale getirmesi nedeniyle prematüre doğan bebeğin küvezde kulağı ters pozisyonda bırakacak şekilde üzerine yatırılması sonucu da kulak deformiteleri gelişebilir.



6 YAŞINDAN SONRA YAPILABİLİR

Kepçe kulak ameliyatı ne zaman olmalı?

Ameliyat için kulak gelişiminin tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle çocuk yaşlarda bu problemin bir psikososyal gelişim sorununa neden olmaması açısından ilkokul çağından önce ameliyat edilmesini öneriyoruz. Bildiğiniz gibi çocuklar çok acımasız olabiliyor. Kendi aralarında gruplaşma ve birbirlerini hedef gösterip tiye alma konusunda acımasız davranabiliyorlar. İşte bu noktada kulak, kafa büyürken kendi gelişimini 5.5-6 yaşlarında bitiriyor. Bu yaş sonrası kafa büyümeye devam ederken kulağının eni, boyu, yüksekliği aynı kalıyor. O nedenle 5.5-6 yaşından itibaren çocuk yaş grubundaki hastalara bu ameliyatı öneriyoruz. Yetişkinlere ise arzu ettikleri her zaman diliminde bu ameliyatı yapabiliriz.



Zor bir ameliyat mı, iyileşme süresi nedir?

Ameliyatı, çocuk yaş grubu için, tahmin ettiğiniz üzere, rahat durmayacaklarından genel anestezi altında, yetişkinleri ise tamamen bir poliklinik bazlı işlem olarak lokal anestezi altında, günübirlik cerrahi sonucu hemen eve göndermek üzere yapabiliyoruz. Ameliyat, her bir kulağın işlemi 45 dakika olacak şekilde toplamda 1.5 saat civarında sürüyor. Ameliyat sonrası bildiğiniz üzere bizde estetik cerrahide paketleme ve görüntü önemli olduğundan her iki kulağı da içine alacak şık bir bandajlama yapıyoruz. Bu bandaj iki gün kalıyor ve iki gün sonra tüm bandajı açtığımızda duş dahil her şeyi serbest bırakıyorum. Bu noktada Cihandide Tekniği'nin ciddi artıları var.



KIKIRDAKTAN DİKİŞ GEÇMİYOR!

Cihandide Tekniği'nin özelliği nedir?

Klasik tekniklerde gördüğümüz, yaşadığımız, en sık karşılaştığımız dört tane sıkıntı var. Bir tanesi ele gelen dikişler, ikincisi mandallanmış ya da kıstırılmış kulak görüntüsü yani doğal durmayan bir iç kıvrıma sahip kulak görüntüsü. Üçüncüsü şekillendirme yapılan kulağı geriye doğru yatırma amaçlı kıkırdaktan geçen dikişlerin gerilmeyi, direnci karşılayamaması ve bu sebeple sürekli ameliyat olan kişilerin kulak etrafında bölgesel gerilim ağrısı tariflemesi. Dördüncüsü ise en sıkıntılı olanı. Kıkırdaktan geçen bu dikişlerin en ufak bir darbeyle hatta bazen de kendiliğinden kıkırdağı kesip kurtulması ve kulağın olduğu gibi açılarak eski haline dönmesi. İşte Cihandide Tekniği ile kıkırdağın kendisinden dikiş geçmeyerek, klasik tekniklerde en sık karşılaştığımız bu dört büyük sıkıntıdan uzak durmuş oluyoruz.

Cihandide Tekniği'nde; kulağın arkasında, kulağın kendi dokusunu bir flep cerrahisi mantığıyla kullanarak kulağı geriye doğru yatırıp iç kıvrımı, doğal ve fizyolojik yolla nerede oluşması gerekiyorsa orada oluşturuyoruz. Bunu, dediğim gibi, kıkırdaktan dikiş geçmeden yapıyoruz. Böylelikle o en sık karşılaşılan klasik problemleri yaşamıyoruz.



KAFA BANDINI ÖNERİYORUZ

Kepçe kulak oluşumunun ilerlemesini engelleyebilir miyiz?

Kulak şeklini korumak için özellikle çocuk yaş grubunda, erken doğanlarda kuvözde kalma durumu söz konusuysa, bu dönemde kafa bandı kullanımını özellikle öneriyoruz. Bunun yanında hafif kepçeleşme eğilimi olan kulaklara sahip çocuklarda yine ilk altı ay boyunca yatarken özel bir kafa bandı kullanımının ilerleyen dönemde oluşabilecek deformitenin önüne geçtiğini hatta deformite varsa daha ileri bir boyuta taşınmasına engel olduğunu gösteren klinik çalışmalar var. Bu nedenle ilk altı ayda kullanılan kafa bandı kulağın şekillenmesine çok güzel katkılar sağlıyor.



Pandemi döneminde maske kullanımı, kulakların kepçeleşmesini tetikler mi?

Pandemi dönemindeki maske kullanımı gerçekten bize daha fazla hasta başvurusu sağlayacak gibi görünüyor ve bu konuda gerçekten artan bir talep ve soru var. Bu konudaki önerim, çok uygun fiyata satılan, boyna yerleştirilen, iki taraflı maske ipinin geçtiği aparatlar. Bu aparatların kullanımı, hem kulak arkasında sürtünmeyle oluşan deri lezyonlarını hem de sürekli baskı halinde öne doğru kepçeleşme eğilimini engelleyecektir. Bu aparatların veya bağcıklı maskelerin kullanılmasını şiddetle öneriyorum.