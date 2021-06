Merdiven altı yerlerde dövme yaptırmayın!

Oyuncu Yunus Günçe ve dövme sanatçısı Melek Taştekin'in rol aldığı 'Kanmayın! Hepatit C'yi Atlamayın' kampanya filminde, merdiven altı diye tabir edilen ve sertifikası olmayan dövmecilerde dövme yaptırılmasının, enfeksiyonlara ve hepatit C virüsü enfeksiyonuna yol açabileceğinin altı çiziliyor

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Viral Hepatitle Savaşım Derneği olarak hayata geçirdikleri 'Kanmayın! Hepatit C'yi Atlamayın' kampanyasını anlattı…

Bu kampanya ile dikkat çekmek istediğiniz nokta nedir?

"Hepatit C Türkiye'de ve dünyada küresel bir sağlık sorunu haline geldi. Dünyada her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olan bu hastalığın teşhisinde test yaptırmak hayati bir önem taşıyor. Hepatit C sinsi bir hastalık olduğu için hastalar virüsü taşıdıklarının farkında değil. Biz de dernek olarak hepatit C enfeksiyonunun bulaş yollarına dikkat çekmek ve toplumu bilgilendirmek amacı ile bir sosyal medya kampanyası başlattık.

Oyuncu Yunus Günçe ve dövme sanatçısı Melek Taştekin'in rol aldığı kampanya filmimizde ise, merdiven altı diye tabir edilen ve sertifikası olmayan dövmecilerde dövme yaptırılmasının, enfeksiyonlara ve hepatit C virüsü enfeksiyonuna yol açabileceğinin altını çizerek dövme yaptırmış veya yaptırmaya hazırlanan kişilere 'Kanmayın! Hepatit C'yi Atlamayın' mesajını veriyoruz.

Çünkü, hepatit C hastalığının en önemli bulaş yollarından biri de steril olmayan ortamlarda yapılan dövme işlemleridir. Burada özellikle dövme yapılırken kullanılan iğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli. Sertifikası ve yeterlilik belgesi olmayan bir dövmeciye gittiyseniz hepatit C riski altında olabilirsiniz.

STERİL OLMAYAN MANİKÜR-PEDİKÜR BİLE TEHLİKELİ!

Peki, hepatit C virüsü dövme dışında başka hangi yollarla bulaşıyor ve kimler risk altında? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı ile halk sağlığı açısından önemli bir adım atıldı. Bu ulusal program kapsamında sağlık çalışanları, 1996 yılı öncesinde kan ve kan ürünleri alanlar, damar içi madde kullananlar, mahkumlar ve göçmenler hepatit C virüsü açısından yüksek riskli gruplar olarak tanımlanlanıyor. Özellikle HCV, damar içi madde kullanan kişiler arasında hızla yayılıyor. Ayrıca steril olmayan ortamda manikür, pedikür, piercing uygulamaları ve diş tedavisi yaptırmış; toplu sünnet olmuş ve bir başka kişinin kanıyla temas edebilecek ustura/jilet gibi kişisel hijyen araçlarını ortak kullanmış kişiler büyük risk taşıyor.

DÜNYADA 71 MİLYON KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Hepatit C'nin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, dünyada 71 milyon kişide kronik hepatit C hastalığı olduğu ön görülüyor. Ülkemizde ise yaklaşık 250-550 bin erişkin kişinin HCV ile enfekte olduğunu ve maalesef bunların büyük bir çoğunluğunun bu durumun farkında olmadığını düşünüyoruz.

Her yıl yaklaşık 400 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan hepatit C, tedavi edilmezse ne olur? Hepatit C, kanser yapar mı?

Kan yoluyla bulaşan hepatit C virüsü; tedavi edilmezse siroza, karaciğer kanserine yol açabiliyor ve ölümcül olabiliyor. Hastalığın kronikleşmesi durumunda önce kronik hepatit, daha sonra yıllar içerisinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişme riski mevcut olup ölümcül bir hastalık olduğu bilinmelidir. Bulaştıktan sonra sinsice ilerleyen hepatit C virüsü, tedavi edilmezse ölüme sebep olabiliyor.