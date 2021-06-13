Ulus, yaptığı açıklamada, EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen'ın kalp krizi geçirdiğini hatırlattı.

Kalp krizinin genç insanlarda ve sporcularda daha tehlikeli sonuçlar doğurduğuna dikkati çeken Ulus, yaşlılarda ana damar tıkanınca yan damarların devreye girdiğini ancak gençlerde yan damarlar gelişimini tamamlamadığı için kalp krizinin öldürdüğünü vurguladı.

Egzersiz sırasında vücudun toplam oksijen ihtiyacının dinlenme durumundakinin 12 katına çıktığını, bu talebi, dakikada pompaladığı kanı 42 litreye kadar artırabilen kalbin karşıladığını ifade eden Ulus, "Spor yaparken kan basıncının artması, daha fazla kan pompalanması, kalbinde o güne kadar hiçbir sorunu olmayan insanlarda bile ani kalp durmasına neden olabilir." bilgisini paylaştı.

Yaşı 35'in üzerindeki sporcularda en sık görülen ölümlerin kalbi besleyen damarlardan, koroner arter hastalıklarından kaynaklandığına işaret eden Ulus, koroner rahatsızlıkların tüm dünyada birinci sırada yer alan bir ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

Ulus, kalp krizi geçiren kişiye doğru teknikle yapılan kalp masajının hayat kurtaracağını vurguladı.