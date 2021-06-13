Bu ilacı kullanıyorsanız kiraz tüketirken dikkat!

"İLAÇ KULLANMAK YERİNE KİRAZ YEMEK DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Kurtoğlu, "İlaç kullanmadan meyve ile bu etkiyi sağlamak mümkün değil. İlaçların bazı kronik hastalarda kullanılması önemli. 'İlaç yerine bu işi meyve ve sebzeyle sağlayabiliriz' çok doğru ve mantıklı bir yaklaşım değil" uyarısında bulundu.

"HEKİM TAVSİYESİNDE KULLANIN"

Koronavirüs döneminde özellikle enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçları önerdiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu şunları söyledi:

"Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkileri nedeniyle hekimler, başta aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçlar vermekte. Hekim kontrolünde ve öngörülen sürede bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Ben kardiyoloji uzmanı olarak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde kalp krizi ve felçlerin önlenmesi adına düşük dozdaki aspirini öneriyorum. Bu ilaçlarla felçleri yüzde 50, kalp krizlerini de yüzde 30 oranında engellemek mümkün. Ancak hekim tavsiyesi ile bu ilaçların kullanılması gerekir."