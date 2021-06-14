Aşılama sağlık turizmini hareketlendirdi

Giriş Tarihi: 14.6.2021

Normalleşme adımları ve aşılanma, sağlık sektörünü hareketlendirdi. Saç ekiminden estetik operasyonlara, göz tedavisinden tüp bebek merkezlerine kadar her alanda yurt dışından binlerce hasta ülkemize tedavi olmak için geliyor