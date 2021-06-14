Aşılama sağlık turizmini hareketlendirdi

Sağlık Bakanlığı
verilerine göre Türkiye
, dünyada en çok aşı yapan ülkeler arasında yer alıyor ve şimdiye kadar 30 milyon doz aşı yapıldı. Covid-19
'la mücadele kapsamındaki aşılamanın etkisi yavaş yavaş birçok sektörde görülmeye başladığı gibi medikal turizmde de hareketlilik başladı. Burun
estetiğinden saç ekimine kadar birçok branşta yurt dışından gelen hasta sayısı arttı. Bunu zaman zaman bizler de yaptığımız iş nedeniyle görüyor ve çevremizden duyuyoruz. Bir yandan normalleşme adımları, bir yandan herkesin işinin başına yeniden dönmesi hem motivasyonu hem de geleceğe dair beklentileri artırdı. Özellikle sağlık alanında dünyaya gösterdiğimiz hizmet Türk hekimlerine duyulan güveni aşılanma sürecinde de bir kez daha gözler önüne serdi. Saç ekiminden estetik operasyonlara göz tedavisinden tüp bebek merkezlerine kadar her alanda yurt dışından binlerce hasta ülkemize tedavi olmak için geliyor. Bu elbette sadece pandemi döneminde verilmiş olan emeğin karşılığı değil. Aslında yıllardan beri Türkiye sağlık alanında emin adımlarla ilerliyordu. Geçmişten gelen birikim ve teknolojideki donanım pandemi döneminde iyi bir karne notu olarak geri döndü. Bu başarıya layık olmak ve uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için birtakım yeni düzenlemeler getirildi. Türkiye genelinde birçok klinik devletin istediği şartları yerine getirdi ve ruhsat başvuruları yaparak gereken belgeleri aldı. Öyle ki sağlık sektöründe ve sağlık turizminde hiçbir aksaklığa sebep vermemek adına, kliniklerde çalışan personelin yabancı dil yeterliliğinden hastaların konaklayacağı yerlerin kalite standartlarına kadar her detay özenle hazırlandı. Böylece merdiven altı diye tanımlanan birçok yer kapandı ve kendine çeki düzen vermek isteyen birçok kurum ise düzenlemelere göre yenilendi. Bu durum sağlık turizminin önünde duran, yasal olmayan yollarla yapılan üretime engel olmakla birlikte ilerlemek isteyenlere doğru yolu gösterdi de diyebiliriz.
NELER DEĞİŞECEK?
Aslında bu başlığı okurken bir yandan da aşılanmanın her geçen gün hem psikolojik hem de fizyolojik olarak bir şeyleri değiştirdiğini hissediyoruz. Covid-19'dan kurtulmamıza sayılı günler kala aşı kampanyalarının hız kazanması yurt dışından gelen hasta sayısını artırdı. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle tüm düzenlemeler tamamlandı ve ülkemize giren hiçbir turistin mağdur olmaması için bir dizi önlem alındı. Yurt içinde ve yurt dışında aşılanma arttıkça uluslararası kapılar sağlık turizmi
için açılacak ve var olan talep daha da artacak.
MERDİVEN ALTI YERLERE DİKKAT
Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de kanayan yara illegal çalışan estetik merkezleri. Yasaklar ve cezalar her ne kadar caydırıcı olsa da sağlık turizminin büyük bir pasta dilimi olduğunu var sayarsak; pasta diliminden pay almak isteyenler fazla. Sağlık Bakanlığı bu illegal merkezlerle mücadele etmeye çalışıyor. Özellikle saç ekim merkezleri ve estetik yaptırılan klinikler konusunda dikkat etmek gerekiyor. Peki, merdiven altı yerler nasıl anlaşılır?
Saç ekimi merkezi seçerken en önemli detay kliniğin ruhsatının olup olmamasıdır.
Bir kliniğin iyi bir yer olup olmadığı, referansları ile ortaya çıkar. Kliniğin hasta başarısını anlamak için eski hastalarla iletişim kurulabilir. Kendini kanıtlamış bir klinik hastalarla tanıştırmaktan çekinmez. Memnuniyet en önemli ispattır.
Estetik ya da saç ekimi merkezleri için sadece sitelere ya da sosyal medyaya bakarak araştırma yapılmamalıdır. Randevu alınarak gerçekten reklamlara uygun bir yer olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Merkezde risk taşımayan koşullar sağlanmalı, anestezi uzmanından donanımına kadar her şeye sahip ekipman bulundurulmalıdır.
HER ŞEYE YENIDEN BAŞLAMAK
Covid-19 bazılarımızın sevdiklerini aldı, birçoğumuzu ise sevdikleriyle imtihan etti. Aşılanmanın etkilerine biraz da bu yüzden yer vermek istedim. Bu hastalık bize ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte her şeyin yeniden başladığını görmek ve geleceğe dair ümitlenmek için bir sebep bulmaya ihtiyaç olmadığını öğretti. Çünkü sağlıklı olmak ve anın kıymetini bilmek bu dünyadaki en büyük servet. Bu değere sahip çıkmak için hepimize düşen görev; bulunduğumuz konumun hakkını vermek ve her sabaha işinde en iyisi olma bilinciyle uyanmak. Hastalığın gölgesinden kurtulacağımız yeni başlangıçlarınızın olması dileğiyle…