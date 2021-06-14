Çocuklarda birçok sağlık sorununu tetikleyebilir

Çocukluk çağında en sık görülen sorunların başında geniz eti bulunuyor. Tıp dilinde adenoid hipertrofisi olarak adlandırılan geniz eti hastalığı, aslında çocuklarda bağışıklık sistemi açısından son derece önemli olan bir dokunun gerektiğinden fazla büyümesi ile ortaya çıkıyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Eda Tuna Yalçınozan, geniz eti dokusunun, genzin arka - üst duvarında yerleşmiş bir lenfoid doku kitlesi olduğunu ve bu dokunun bağışıklık sistemi hafızasının gelişmesinde önemli bir rolü bulunduğunu belirtti. "Doğumda geniz eti her çocukta bulunur, ancak daha önce hiçbir patojen ile karşılaşmadığı için küçüktür ve sorun oluşturmaz" diyen Yalçınozan, bu dokunun antijenik uyarım sonucu 3 - 6 yaş arası maksimum büyüklüğüne ulaştığını ve daha sonra gerilemeye başladığını, 15 -16 yaşlarına kadar da gerilemenin tamamlandığını söyledi.





ÇOCUKLARIN KREŞ GİBİ SOSYAL ORTAMLARLA TANIŞTIĞI DÖNEMLERDE SIK GÖRÜLÜR

Geniz eti probleminin genellikle çocukların ev ortamından çıkıp kreş gibi sosyal ortamlara girdiği dönemlerde belirti vermeye başlıyor. Yalçınozan, üst solunum yollarının nefes alma esnasında sürekli olarak mikroorganizmalarla temas halinde olduğunu hatırlattı. Özellikle yuvaya giden çocukların sürekli olarak birbirlerine bulaştırmaları sonucu ise geniz eti büyümesinin sıklığı kreş döneminde arttığını söyleyen Yalçınozan, "Mikroorganizmaların tekrarlayan temaslarına maruz kalma, alerji ve anne babanın sigara içmesi gibi nedenlerden dolayı bu lenfoid oluşumlar büyüyüp hipertrofik hale gelebiliyor. Adenoid çocukların büyüme ve gelişmesinde etkisi olan bir sağlık sorunudur. Geniz eti nedeniyle yaşanan bu sorunlar çocuklarda burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağız solunumu, üst solunum yolu direnç sendromu, horlama, tıkayıcı uyku apnesi, dikkat dağınıklığı ve buna bağlı ders başarısında azalma, huzursuzluk ve asabiyet, gece uyurken çiş kaçırma, yutma ve konuşma bozuklukları, tat ve koku almada azalma, sinüzit, orta kulakta sıvı toplanması, orta kulak iltihabı, işitmede azalma, ağız kokusu, bademcik iltihabı, farenjit, ses teli iltihabı, akciğer iltihabı, anormal yüz ve diş gelişimi, büyüme ve gelişme geriliği, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, gibi birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Hatta bu nedenlerden dolayı özellikle sık enfeksiyon geçiren, sürekli bir burun tıkanıklığı, horlama ve ağzı açık uyuma gibi sorunları olan çocuklarda, aileler tetikte olmalıdır. Geniz eti sorununun çocuklarında da olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurup bir kulak burun boğaz hastalıkları hekimine başvurmalıdırlar."