Bergamot ve lavanta yağını baş ucunuzdan ayırmayın

Üniversite sınavına günler kaldı, öğrenciler stresli... Dış uyaranların çeşitliliğinin artması öğrencilerin kaygılarını artırarak konsantrasyon ve dikkat eksikliği sorunları yaşamalarına neden oluyor. Aromaterapi Uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız
, bu dönemde öğrencilerin aromaterapiden yararlanarak kaygılarından nasıl uzaklaşacağını anlattı…
Aromaterapik bitkilerin kök, dal, yaprak, çiçek gibi kısımlarından doğal yöntemlerle elde edilen bitki yağları ve bitki sularının; oral, dahilen, inhalasyon (koku) ya da deri yoluyla kullanılarak iyileşme sağlayan fitoterapinin dalı olan aromaterapi ile çocuklar rahat bir sınav geçirebilir.
HEYECAN GİDERİCİ
Uçucu yağlar; belirgin antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduklarından yararlıdır.
Koku moleküllerini burnumuzdan aldığımızda, nazal kavitede bulunan koku nöronları tarafından tutulur ve nöronal sinyalizasyon başlar. Bu sinyalizasyon ile amigdala, hipofiz ve kortekste de sinyalizasyonu başlatır. Ortaya çıkan sinyal haritasına göre; serotonin, dopamin gibi duygusal ya da beyin aktivitesi için gerekli olan nörokimyasallar salınır. Diğer duyu sistemlerinden farklı olarak, koku alma sistemi, saniyeler içerisinde etkisini gösterir.
Öğrencilere sınav sabahı neroli hidrolatı içmelerini öneriyorum. Neroli hidrolatı, çok iyi bir heyecan giderici olup aynı zamanda dikkat ve konsantrasyonu artırır.
Sınav zamanı yaklaştıkça tabii ki heyecan, korku, kaygı gibi duygular da üst seviyeye çıkıyor. Bunun için rahatlatıcı, sakinleştirici bitki suları ve yağları kullanılabilir. Sınava kalan süre boyunca melissa
ve neroli hidrolatı sabah akşam birer çorba kaşığı olarak tüketilebilir.
Bergamot
, lavanta, limon otu
yağlarını öğrencilerin baş ucundan ayırmaması gerekli. Bu üç yağ da gabaerjik (Beyinden salınan bir nöroteansmitter molekül, öğrenme ve bellek üzerine etkili, gama amino butirik asit) aktivite göstererek algı ve öğrenmeyi önemli ölçüde artırıyor.
KIYAFETİNİZE BİBERİYE YAĞI DAMLATIN!
Bergamot, lavanta yağları anksiyete gidererek mutluluk verir. Limon otu yağı; anksiyeteyi giderir ve rahatlık sağlar. Bunların yanı sıra Frankincense (sığla
) yağı, takıntı ve kaygıları giderir.
Ylang ylang, portakal ve gül yağları da bu dönemde kullanılabilir. Bu yağlar stres ile kortizol salımını azaltır, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürür.
Biberiye, konsantrasyonu en iyi artıran yağdır, sınava girerken öğrenciler, yaka, kol gibi koklayabilecekleri yerlere damlatabilirler.