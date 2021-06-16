Aşı randevusu iptal edilir mi, nasıl iptal edilir? ALO 182, MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal işlemleri

Aşı randevusu iptal edilir mi, Aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor. Sağlık Bakanlığı corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturup iptal edebiliyorlar. Belli sebeplerden ötürü aşı randevusunu iptal etmek isteyenler Aşı randevusu iptal edilir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Aşı randevusu iptal edilir mi, nasıl iptal edilir? Aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? İşte ALO 182, MHRS, e-nabız ile aşı randevusu iptal işlemi!

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Pandemiyle mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı randevusu iptal işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı iptal işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şöyle;