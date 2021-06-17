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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme işlemleri
Giriş Tarihi: 17.6.2021 07:36 Son Güncelleme: 17.6.2021 07:37

, edilince bir daha alınır mı? ALO 182, MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme işlemleri

Aşı randevusu iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme işlemleri

ile koronavirüs işlemleri yoğun olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 yaş üstü vatandaşların ve SGK kayıtlı tüm çalışanlara aşı sırası geldiğini duyurdu. Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Aşı gününü, tarihini değiştirmek veya iptal etmek isteyenler ise ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile aşı randevusu iptal etme işlemlerini araştırıyor. Peki , nasıl iptal edilir? Aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? İşte ALO 182, MHRS, e-nabız ile

, edilince bir daha alınır mı sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor. corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturup iptal edebiliyorlar. Belli sebeplerden ötürü aşı randevusunu iptal etmek isteyenler Aşı randevusu iptal edilir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Aşı randevusu iptal edilir mi, nasıl iptal edilir? Aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? İşte ALO 182, MHRS, e-nabız ile aşı randevusu iptal işlemi!

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Pandemiyle mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı randevusu iptal işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı iptal işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şöyle;

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİP TEKRAR ALINIR MI?

Aşı randevusu iptal edebilir, değişiklik yapabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz. Dilerseniz tekrar randevu oluşturabilirsiniz.

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Aşı randevusu iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edilince bir daha alınır mı? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu iptal etme işlemleri
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