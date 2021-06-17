Çocuklar ve şeker hastalarının tatilde kulak sağlığı risk altında

Odyolog Seda Başkurt, tatile çıkmadan önce kulak sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemlere dikkat çekti… Seyahatlerde, deniz ve havuzda kulak sağlığının korunmasının önemine işaret eden Başkurt, konuyla ilgili şunları söyledi: "Özellikle kulak zarı delik olan kişilerin sağlıklı kulak zarına sahip bireylere göre kulaklarının hijyenine ve kulaklarına su kaçırmamaya daha fazla özen göstermeleri gerekir. Dış kulak yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak kulakta ağrı, ödem veya akıntı ortaya çıkabilir. Kulak zarı delik olan bireylerde enfeksiyon yayılımı daha kolay ve ileriye gideceği için daha riskli olup kulaklarına duş, havuz veya denize girerken su kaçırmamaya daha fazla özen göstermesi gerekir. Dış kulak yolu enfeksiyonunun nedenlerine bakıldığında havuz suyunun dış kulağa kaçması, pamuklu çubuklarla kulak kirini temizlenmesi, diyabet hastalığı gibi bağışıklık sisteminin zayıfladığı hastalıklarda ve işitme cihazı gibi dış kulak yolu ile teması bulunan aletlerin hijyenine özen gösterilmediğinde ortaya çıkabilmektedir."

KURU HAVLU İLE TEMİZLEYİN!

Özellikle çocuklarda ve şeker hastalarında enfeksiyon riskinin daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Başkurt, "Şeker hastalığı olan bireylerde bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte enfeksiyon riski artmaktadır. Sıklıkla kulakta ağrı ile ortaya çıkmaktadır. Ödem sonrası kulakta akıntı da meydana getirebilmektedir. Mantara bağlı ortaya çıkan enfeksiyonlarda ise kişide akıntıdan çok kaşıntı meydana gelmektedir" bilgisini aktardı.

Havuzların klorlu su yapısı ve kalabalık olması nedeniyle tatilcilerin kulak sağlığının risk altında olduğunun altını çizen Odyolog Seda Başkurt; duş, havuz veya deniz sonrası kulağa su kaçması durumunda kuru havlu veya peçete ile kulak kepçesinin temizlenmesini ve dış kulak girişinin iyice kurulanması tavsiyelerinde bulundu.

KULAKTAKİ BASINÇ DENGESİNİ 'SAKIZLA' SAĞLAYABİLİRSİNİZ

Kulak zarı delik olan bireylerde kişiye özel tıkaçların kullanılması halinde, dış kulak yoluna ve kulağın iç kısımlarına su kaçma riskinin azaltılabileceğini söyleyen Seda Başkurt, uçakla seyahat edeceklere de şu tavsiyelerde bulundu: "Tatil amaçlı artan ve uzun süren uçak yolculuklarında basınç değişikliğine bağlı olarak da kulaklarda tıkanıklık hissi, denge problemleri görülebilmektedir. Sakız çiğneme, şeker emme gibi östaki borusunu açmaya çalışarak basınç dengesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kulak basıncında meydana gelen değişim havuz ve denizlerde yapılan dalışlarda da görülebilmektedir. Şiddetli dalış sonrası kulak zarı delinmeleri söz konusu olabilmektedir."

VAZELİNLİ PAMUK TIKAYIN

Tatil döneminde karşılaşılabilecek rahatsızlıklarla ilgili yapılması gerekenleri de sıralayan Odyolog Seda Başkurt, "Denize veya havuza girdikten sonra kulağınızda bir ağrı hissettiyseniz kulak burun boğaz doktoruna gitmeyi ihmal etmeyiniz. Kulak burun boğaz doktorunun dış kulak yolunuzu temizlemesiyle tedaviye başlanabilir. Enfeksiyonun ilerlemesine göre tedavi yöntemi değişkenlik göstermekle beraber ödem giderici damlalar, ağrı kesiciler ve antibiyotikler uygulanmaktadır. Tedavi sürecinde iyileşene kadar havuz ve denize girmeye ara verilir, duş alma esnasında özel kulak tıkacı ile veya vazelinli pamuk ile kulak tıkanarak kulağa su kaçması önlenir" dedi.