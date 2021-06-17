Dişlere zarar veren 5 yiyecek

ŞEKER

Şekerli yiyecekler çürük riskini arttırdığı için dişler için en riskli besin gruplarından biri. Özellikle günümüzde çok kolay ulaşılabilen paketli ve şekerli gıdalar en büyük tehlike. Sadece paketli formlar değil, doğal meyvelerin kurutulmuş hallerinin de hem yüksek şeker içerdikleri hem de yapışkan oldukları için çürük konusunda olumsuz etki oluşturabildiği göz önüne alınmalı.

EKMEK, KRAKER GİBİ YAPIŞKAN YİYECEKLER

Şekerli gıdaların ağız ve diş sağlığında riskli oldukları bilinen bir gerçek. Ama sanılanın aksine tuzlu olsalar dahi ekmek, kraker ve kuru pastalar gibi besinler de ağızda sindirim esnasında şekere dönüşüyor ve çürük oluşturabiliyor. Ayrıca yapışkan oldukları ve ağızdan zor uzaklaştırıldıkları için daha da büyük risk oluşturdukalrını söylemek yanlış olmaz. Bu tür ürünler diş yüzeyinde uzun süre kaldıkları zaman özellikle çocuklarda direkt çürük sebebidir. Hemen de fırçalama imkanımız yoksa bu gıdalardan uzak durmalı ya da su ile çalkalayarak veya ağız gargaraları kullanarak biraz olsun temizlik sağlamalısınız.

ASİTLİ / ŞEKERLİ İÇECEKLER

Özellikle limon, portakal gibi narenciye grubundan meyvelerin suları, kola, gazoz gibi asitli içeçekler diş minesinde aşınmaya yol açar.Bu aşınmalar uzun vadede çürük riski oluşturabilir. Ayrıca ileri düzeyde aşınmalar hassasiyete sebep olur. Soğuk-sıcak, ekşi-tatlı gibi uyaranlara karşı gelişen hassasiyetler çok rahatsız edici olabilir. Kişilerin günlük konforunu çok etkiler.

Enerji içecekleri de üzerinde durulması gereken ürünlerden. Yüksek şeker oranı, pH değerleri sebebiyle çürük oluşturmak konusunda dikkat edilmeli.Bu tür içecekleri sınırlı tüketmek veya dişlere temas etmemesi için pipetle içmek güvenli bir çözüm olabilir.

CİPSLER

Cips ve benzeri atıştırmalıklar tükürükte erimediği ve yapışan oldukları için genel anlamda riskli gıdalar olarak kabul edilir. Dişlerin arasındaki ve üzerindeki temizlenmesi zor girinti ve çıkıntılara yapışan bu cips ve türevleri çürük için elverişli ortamlar oluşturur.

ÇEKİRDEK FISTIK GİBİ KABUKLU BESİNLER

Özellikle ön dişlerle çekirdek kırmak, fıstık kabuğu açmak kesinlikle kaçınılması gereken alışkanlıklardan. Sürekli ve çok sayıda tekrarlandıkları zaman ön dişlerde kırılmalara, aşınmalara ya da çentikler oluşmasına yol açan bu gıdaların dikkatli tüketilmesi ve kabuklarını açarken/kırarken dişlerin kullanılmaması tavsiye edilir.Arka dişlerle fındık-ceviz kabuğu kırmak da sık rastlanır bir durum. bu kötü alışkanlığın doğal dişlerin, mevcut dolguların, kaplamaların kırılmasına sebep olacağı da hiç bir zaman unutulmamalıdır.