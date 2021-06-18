Bu besin saç kırıkları için doğal çözüm!

Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, saç ve cilt sorunlarına karşı doğal çözüm olarak elma sirkesinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elma sirkesinin cildi ölü deriden arındırma ve antimikrobiyal özelliği olduğunu belirten Uzm. Dr. Şule Bilici Geçer, "Elma sirkesini, akne tedavisine destek olarak tonik şeklinde kullanılabilirsiniz. Eğer sivilce üzerine kurutucu bir uygulama isteniyorsa yarı yarıya sulandırılarak kullanılmalıdır. Ancak cilt üzerinde bırakılmamalı muhakkak durulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"YAŞLILIK İZLERİNİ SİLEN KARŞI EV YAPIMI TONİK"

Doğal asitler içeren elma sirkesinin hem güneş hem de yaşlılık lekelerinin giderilmesinde etkili olabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Geçer, "Her iki durumda da elma sirkesi seyreltilmeden cilde direkt uygulanmamalı. Bir litre suya iki yemek kaşığı elma sirkesi eklenerek ciltte sorunlu bölgeye pamuk yardımıyla nazikçe uyguladıktan sonra durulayın" açıklamalarında bulundu.

"BİTLERE KARŞI DOĞAL İLAÇ"

Bitlenmenin medikal tedavisinde de sirkenin kullanıldığını aktaran Uzm. Dr. Geçer, "Sirkeli suyla saçların taranması tedaviyi hızlandırmakta ve daha etkin olmasını sağlamaktadır. Sirkenin cilde direkt teması tahrişe yol açabileceği için, saç diplerine seyreltilmeden kullanılmamalı" diye konuştu.

"SULANDIRMADAN KULLANMAYIN"

Sirkenin yanlış kullanımının ciltte tahrişe yol açacağını vurgulayan Uzm. Dr. Geçer, sözlerini şöyle tamamladı: "Elma sirkesi geleneksel tedavi yöntemlerinde sıkça yer alan bir ürün olarak bilinse de, özellikle yoğun konsantrasyonda kullanımı ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu yüzden mutlaka sulandırılarak kullanılmalıdır. Cilde nazikçe uygulanmalı ve mutlaka su ile durulanmalıdır. Açık yaraya temastan kaçınılmalı ve uygulamadan önce uzman bir dermatolog görüşü alınarak, tedaviye destek amaçlı kullanılmalıdır".