Kemik erimesinden, kısırlığa alüminyumdaki tehlike

FAZLA ALÜMİNYUM SONUCU BU HASTALIKLARA DİKKAT

Alüminyum toksisitesinin belirtilerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Eğer nedeni açıklanamayan yorgunluk, halsizlik varsa nedeni alüminyum olabilir. Çok sık hastalık geçiren kişiler de bu maddeleri düşünebilir. Alüminyum vücudun savunma hücresi olan lökositlerin fonksiyonunu bozuyor. Ayrıca östrojen ve testosteron hormonlarının fonksiyonlarına zarar vererek meme kanseri, nedeni açıklanamayan kısırlığa neden olabiliyor. Vücutta kalsiyum ile yarıştığından kemik erimesi ya da çocuklarda büyüme, gelişme geriliğine yol açabilir. D vitamini ve tiroid hormonu fonksiyonlarını bozabiliyor. Buna bağlı tiroitte nodüller, guatr adı verilen tablo görülebiliyor. Tüm vücudu etkileyebilen sinir sisteminde nöronlara birikerek Alzheimer ve demans gibi psikolojik ve nörolojik hastalıklara da neden olduğu yönünde çalışmalar mevcut" ifadelerini kullandı.

"TENCERE VE TAVADA ÇİZİK VARSA KESİNLİKLE KULLANMAYIN"

Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, son olarak pişirme esnasında kullanılması gereken yöntemler hakkında şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle ocak ve fırın gibi sıcak yerlerde bu tür maddeleri kullanmamak gerekiyor. Asit ve tuz oranı yüksek gıdaları bu tür maddeler ile bir gün fazla tutmamalısınız. Onun dışında uzun vadeli saklama kabı olarak kullanmamamız gerekiyor. Alüminyum tencere ve tavada çizik varsa kesinlikle kullanılmamalı. En ideali yağlı kağıt kullanımı olacak. Sıcakta kullanacaksak cam kap, döküm ya da paslanmaz tencere, tava tercih edilmeli. Diğer türlü maruziyet görülebilir."