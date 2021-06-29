Kanserden korunmak makyajdan daha önemli!

Güneşten aldığımız ışığın sağlığımıza faydası olduğu kadar, ozon tabakasının incelmesi nedeniyle cildimizde meydana getirdiği hasarlardan nasıl korunacağımızın da önemli olduğunu vurgulayan Medical Park Bahçelievler Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tuğba Doruk, güneşten nasıl korunmamız gerektiğini anlattı… Güneş ışığından korunmada dikkat edilmesi gerekenler önem sırasıyla; gölgede kalma ve güneşin aktif olduğu saatlerde dışarıda bulunmama, kıyafetlere dikkat etme ve güneş koruyucularıdır. Güneş ışıklarının en etkili olduğu saatler 10.00-16.00 arasıdır. İnce bulutlar UV'yi filtre edemezken, kalın bulutlar UV'nin önemli dozunun yeryüzüne ulaşmasını engelleyebilir. Gölge, direkt gelen ışınları engeller; ancak maruziyet kum ve denizden yansıyan, saçılan güneş ışınlarıyla gölgede olunsa bile devam eder. Giysiler güneş koruyuculara göre güneş ışınlarından korunmada daha etkindir. Kumaşın dokuma sıklığı ve çeşidine göre koruyuculukları artar. Yıkanmış kumaşların süzme özelliği daha fazladır. Güneş koruyucu kremlerin aktif bileşenleri kimyasal (organik) ve fiziksel (mineral-inorganik) olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal güneş koruyucular UVB
'den, yani güneş yanığından korur ancak UV'nin bağışıklık baskılayıcı etkilerini engelleyip engelleyemedikleri tam olarak açık değildir. Fiziksel güneş koruyucular deriden emilmez ve bariyer etkisi sağlar. Kimyasal koruyuculara göre üstünlükleri daha geniş spektrumda UVA ve UVB filtrasyonu sağlamalarıdır. Güneş koruma faktörü
(Sun Protection Factor
- SPF) olarak bilinir ve günlük korumada 15 SPF'nin yeterli olduğu söylenmektedir. Önemli bir nokta, standart SPF hesaplanırken laboratuvar ortamında deriye daha kalın bir tabaka (2 gr/cm2 ) tüm bölgeye eşit miktarda sürülmektedir. Bu yüzden pratik kullanımdaki SPF'nin değerinin ambalaj üzerinde yazılandan daha düşük olduğu unutulmamalıdır. SPF sadece UVB'den koruma derecesini gösterirken, UVA'ya koruyuculuk net ölçülemediğinden SPF'nin yanına artı şeklinde yazılır. SPF tek başına yeterli olmadığından, görünür ışığı da dahil eden fotosensitivite
koruma faktörü geliştirilmiştir.
ÖNCE KORUYUCU SONRA FONDÖTEN KULLANIN
Güneş koruyucu üzerine sürülen fondöten güneş koruyucunun etkisini azaltır mı? Güneş koruyucuyla beraber fondöten veya çeşitli kapatıcılar kullanmak görünür ışığı da süzeceğinden çok daha etkili sonuç sağlayacaktır. En iyi sonucu elde edebilmek için herhangi bir nemlendirici, cilt bakım ürünü veya kapatıcı uygulamadan, temiz cilt üzerine tüm yüzünüze yedirerek güneş koruyucu sürün ve cilde tam nüfuz etmesi için bekleyin. Böylece yeterli miktarda güneş koruyucusundan faydalanmış olacaksınız. Daha sonra fondöteni uygulayın. Güneş korucusuyla aynı anda fondoten veya pigmentli BB/ CC krem gibi ürünler sürüldüğünde eşit ve yeterli miktarda güneş koruyucu cilde uygulanmayacaktır. Eğer uzun süre güneş altında kalacaksanız, güneş koruyucunuzu tekrar makyajınızın üzerine uygulamaktan çekinmeyin. Cildinizi kanserden korumak, fondötenden daha önemlidir.