Türkiye’nin 5’inci çift kol nakli başarıyla gerçekleşti

Akdeniz Üniversitesi organ ve uzuv naklinde adından söz ettirmeye devam ediyor. 9 yaşında Kars'ta oyun oynarken meydana gelen dinamit patlamasında kollarını kaybeden Yavuz Ayılmazdır'ın 27 yıldır nakil bekliyordu. Beyin ölümü gerçekleşen Şamil Şahin'in tüm organlarının yakınları tarafından bağışlanmasının ardından Ayılmazdır, nakil için İstanbul'dan Antalya'ya geldi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon saat 02.00'de başladı. Ayılmazdır, nakil öncesi, "Bütün rüyalarım gerçek oluyor. 27 yıldır dua ediyordum. Türkiye'nin Ömer Özkan gibi bir değeri var. Onun değerini herkes bilsin. İki koluma kavuşacağım." dedi.

14 SAAT SÜRDÜ

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli 14 saat sürdü. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yoğun bakımda tedavisi sürecek" dedi. Ayılmazdır'ın yakınları ise nakilin ardından mutluluklarını dile getirdi.

7 KİŞİYE HAYAT VERDİ

Beyin ölümü gerçekleştikten sonra tüm organları ve uzuvları bağışlanan Şamil Şahin'in iki böbreği ve iki korneası ve karaciğeri Akdeniz Üniversitesi'ndeki organ bekleyen hastalara can ve ışık oldu. Akciğer'i ise Ankara'ya gönderildi. Böylece Şamil Şahin'in bağışlanan uzuv ve organları 7 kişide hayat oldu.