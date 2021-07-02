B12 vitamini ve demir içeren besinler saçı güçlendirir

Yaz aylarında saçlar güneşten, tuzdan ve klordan etkilenerek daha cansız, mat ve yıpranmış görünebiliyor. Cansız saçlarda daha kolay dökülmeler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Seher Küçükoğlu Cesur, bu nedenle yaz aylarında saç sağlığını koruyacak bakımların yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Cesur, yazın saç sağlığımızı korumamızı sağlayacak şu önerilerde bulundu: Saçlarla çok oynanmamalı ve saçlara sıcak uygulamalar yapılmamalıdır. Yaz aylarında, özellikle yoğun güneş sebebiyle kuruyan saçlar mutlaka nemlendirilmelidir. Dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir. Dökülme fark edildiğinde müdahale edilmelidir. Erken müdahale saçların çabucak toparlanmasına yardımcı olur.
YUMURTA VE SEBZE TÜKETİN
Saçın kuru ya da yağlı olması, bakım ve ürün tercihinde önemlidir. Öncelikle kimyasal içermeyen, doğal içerikli şampuanlar bu dönemde tercih edilebilir. Saçınız kuruysa, kuru saçlara özel formüle edilmiş şampuanları tercih etmelisiniz ve bununla birlikte mutlaka saç kremi kullanmalısınız. Böylece gerekli olan nemi karşılayabilirsiniz. Ayrıca argan yağları yine saçların kurumasını, kırılmalarını engeller ve daha canlı parlak saçlara kavuşmanızı sağlar. Yaz aylarında cildimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanırken saçımızın da bu zararlı ışınlardan olumsuz etkilendiğini unutmamalıyız. Yazın saçlar şapka veya eşarpla korunmalıdır. Saç sağlığı için et grubunda bulunan demir vitamini, tahıl grubunun içerisinde bulunan B12 vitamini
, yeşil sebzelerde bulunan folik asit ve yumurtada bulunan biyotin önemlidir.
MEZOTERAPİ VE PRP
MEZOTERAPi saç dökülmelerinde kullanılan oldukça başarılı bir yöntem olup, saçın ihtiyacı olan bazı vitaminlerin, proteinlerin saç köklerine çok ince bir iğne yardımıyla direkt olarak verilmesidir. 1-2 hafta ara ile yapılan bu işlem ağrısızdır. Bazen lokal anestezik kremler de kullanılabilir. Hastanın verdiği yanıta göre 5-10 seans arası uygulanabilir. Bu yöntem yaz aylarında saç dökülmelerini engeller ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar. Bir diğer saç dökülmesi tedavisinde kullanılan yöntem olan PRP ise hastanın kanı alınarak yapılan oldukça faydalı bir yöntemdir. Alınan kandan kişinin büyüme faktörleri ayırt edilir ve hastanın saç diplerine yine çok ağrılı olmayan bir enjeksiyon ile uygulanır. Bu işlem ayda 1 defa olacak şekilde toplam 3 ay arka arkaya uygulanır. Bazen 6. ayda pekiştirme dozu yapılabilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur.
DENİZ VE HAVUZDAN SONRA DUŞ ALIN
SAĞLIKLI saçlar için deniz ve havuz sonrası duş alınmalıdır. Bu da saçınızda biriken tuz ve klordan saçlarınızın arınmasını sağlayarak kimyasal maddelerden etkilenmesinin önüne geçer.