Güneşe çıkmadan 20 dakika önce koruyucu sürün

Güneş dünyamızdaki tüm yaşam biçimleri için ana enerji kaynağıdır. Ana enerji kaynağımız olan güneşin diğer tüm enerji kaynaklarında olduğu gibi bedenimiz için fazlasının da zararlı etkilere yol açabileceği biliniyor. Academic Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Eryavuz
, yaz aylarında güneş ışınlarının büyüme çağındaki çocuklar için fizyolojik olduğu kadar psikolojik olarak da olumlu etkisi bulunduğunu hatırlatarak şu bilgileri verdi. Dengeli bir biçimde güneşten yararlanmanın bedenimize ve psikolojimize olumlu etkileri vardır. Güneşin özellikle büyümekte olan bedenlere sahip çocuklar üzerinde etkisi hem psikolojik hem de fizyolojik yönden daha çarpıcıdır. Güneşli havalarda çocuklar daha neşeli, hareketli ve oyunbaz olurlar. Güneş ışınları deride D vitamini sentezini sağlayarak çocuğun fizyolojik gelişimini destekler. D vitamininin kemik sağlığında, bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde, bazı kronik hastalık ve kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli rolü vardır.
ZARARLI ETKİLER
Birçok faydası olan güneş ışınları, eğer uygun önlemler alınmazsa; güneş yanığı, deri kanseri, fotoallerjik reaksiyonlar ve fotoyaşlanma gibi zararlı etkilere neden olur. Güneş ışınları, farklı dalga boylarından oluşan enerji spektrumuna sahiptir. Ciltte asıl zararlı etkileri oluşturan ultraviyole
ışınlarıdır. UVA
ve UVB
yeryüzüne ulaşır. Zararlı etkilerin ortaya çıkması güneşte kalma süresine, ışınların yeryüzüne gelme açısına ve deri tipine bağlıdır. Birçok açıdan faydalı olan güneşin zararlı etkilerinden çocukları korumak için önlemler alınmalıdır. Bu önlemleri şöyle sıralayabiliriz:
1
Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (11:00- 16:00 arası) çocuklar mümkün olduğunca dışarıya çıkarılmamalıdır.
2
Çok küçük bebeklerin deniz kenarına götürülmesi sakıncalıdır. Dört aydan küçük bebeklerde derinin ince olması nedeniyle sıvı kaybı fazla olur. Küçük bebekler ayrıca ısı kontrolünü sağlamada da yetersizdir.
3
Dördüncü aydan itibaren çocuklarda deniz kenarında geniş kenarlı şapka, ince açık renkli sıkı dokunmuş giysiler giydirilmelidir. UV koruyuculu güneş gözlükleri tercihen kullanılabilir. Gölgede otururken dahi kum ve denizden yansıyan UV ışınlarının zararlı etkileri olabilir.
4
Güneş koruyucular fiziksel ve kimyasal etkilerine göre iki çeşittir. Fiziksel koruyucular derinin üzerinde bir tabaka oluşturarak ışığı yansıtırlar. Çocukların kullanımı için fiziksel koruyucular uygundur. En çok kullanılan fiziksel koruyucular titanyum dioksit ve çinko oksittir. Kimyasal koruyucular az da olsa deriden emilebildiğinden 2 yaşın altındaki bebeklere önerilmez.
5
İdeal bir güneş koruyucu UVA ve UVB'ye karşı koruyucu, yüksek koruma faktörlü SPF50+ renksiz, kokusuz özellikte olup alerjik ve irritan olmamalıdır.
6
Çocuğa güneşe çıkmadan 20 dakika önce koruyucu sürülmeli ve eşit miktarda tüm deri kaplanmalıdır. Günlük 10-15 dakikalık artışlarla en fazla 1-2 saat deniz kenarında kalınmalıdır.