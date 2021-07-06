Giriş Tarihi: 6.7.2021

Güneşe çıkmadan 20 dakika önce koruyucu sürün DİDEM SEYMEN

Gölgede otururken dahi kum ve denizden yansıyan UV ışınlarının zararlı etkileri olabilir. Çocuğa güneşe çıkmadan 20 dakika önce koruyucu sürülmeli ve tüm deri kaplanmalıdır