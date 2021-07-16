Gece-gündüz sıcaklık değişimi kalp krizi nedeni

Yaz aylarının gelmesi ve tam açılma kararının verilmesi ile sevinmiş olsak da tedbirli davranmaya devam etmemiz gereken bu dönem hepimiz için en doğrusu mümkün olduğunca açık havada zaman geçirmek. Ama bunun yanında açık havada da kendimizi güneşten, yüksek sıcaklıklardan korumamız gerekiyor. Özellikle de kalp sağlığımızı korumak için dikkatli olmalı ve bazı önlemler almalıyız. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu önlemleri paylaştı…
Direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklığa uzun süre maruz kalmak kan basıncında düşme ya da yükselme gibi dalgalanmalara sebep oluyor. Sıcak havaya eşlik eden bu kontrolsüz kan basıncı değişiklikleri kalbin çalışma gücünü artırıyor ve daha hızlı çalışarak kalbe daha fazla enerji ihtiyacı oluşturuyor.
Normalde bu sıcaklık artışı daha kolay tolere edilebilirken ileri yaşlarda, özellikle kalp damar hastalığı olan veya hipertansiyon
, diyabet, kolestrol
gibi risk faktörü taşıyan bireylerde bayılma, kalp krizi
hatta felç nedeni olabiliyor.
Kalp krizi riskinin yüksek sıcaklıkta artmasının bir nedeni de sıvı kaybına bağlı olarak kan yoğunluğunun artmasıdır. Kan yoğunluğu artan bir bireyde kalp ve damar sisteminde enflamasyon yani iltihaplanma tetiklenir, pıhtılaşma riski artar. Kanın yoğunlaşmasına tansiyonun ani olarak düşmesi ve kalp hızının artması da eklenince kalp krizi riski normal bir güne göre daha yüksek olur.
RİSKİ YÜZDE 5 ARTIRIYOR
30 binden fazla hastanın değerlendirildiği bir çalışma gün içinde sıcaklık farkının yüksek olmasının kalp krizi riskini artırdığını gösterdi. Bu sonuca göre gece-gündüz sıcaklık farkının çok fazla olmasının kalp damarlarının gevşeme kapasitesini bozup, kriz riskini artırdığı gözlemlendi. Kalp krizi riski, her 2 derecelik sıcaklık değişikliği için yüzde 5 arttı. 15 dereceden fazla değişkenlik gösteren gece-gündüz sıcaklıklarının kalp krizi riskini daha fazla artırdığı bildirildi.
Sıcak yaz günlerinde dışarıda geçirdiğimiz zamanı sınırlamalı ve bol su içmeliyiz.
FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN
Yüksek kolesterol, yüksek tansiyon veya diyabet gibi kalp damar hastalıklarına zemin oluşturan faktörleri kontrol altına almak için size reçete edilen ilaçları mutlaka düzenli kullanın.
Fazla kilolarınızdan kurtulun.
Hemen hemen her gün egzersiz yapın. Tek ihtiyacınız olan 30 dakikalık bir yürüyüş. Sıcaklığın yüksek olduğu gündüz saatlerini değil, havanın daha serin olduğu saatleri tercih edin.
İyi beslenin. Bol miktarda meyve, sebze ve diğer yüksek lifli yiyecekler içeren bir diyet uygulamaya çalışın. Çoğu zaman tavuk, balık ve hindi gibi yağsız protein türlerini yiyin. Fındık ve tohumlarla birlikte zeytinyağı gibi iyi yağları tüketin.
Sigara kullanıyorsanız, bırakın.
Mümkün olduğunca sosyalleşin. Arkadaşlarınızla sohbet edin.