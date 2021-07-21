Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de

Memleketi Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra Kartal Hava Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada şehitlerin gezerek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından duaların edildiği şehitlikte şehit aileleriyle de sohbet eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlik anı defterine şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını da belirterek; "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz" yazdı.

Daha sonra polis şehitliğini de ziyaret eden Bakan Akar'a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti.