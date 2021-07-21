Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de
Giriş Tarihi: 21.7.2021 14:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de bayramlaşma  törenini ardından Kartal hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakan Bakan Akar, şehit aileleriyle de yakından ilgilendi.

Memleketi Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra Kartal Hava Şehitliği'ne geçen Bakan Akar, burada şehitlerin gezerek karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından duaların edildiği şehitlikte şehit aileleriyle de sohbet eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehitlik anı defterine şehitlerin kanının yerde kalmadığını ve kalmayacağını da belirterek; "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz" yazdı.

Daha sonra polis şehitliğini de ziyaret eden Bakan Akar'a Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar memleketi Kayseri'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA