Hızlı kilo vermek kas ve su kaybına sebep olur

Giriş Tarihi: 3.8.2021

Kilo vermek için uygulanan şok diyetlerde genellikle karbonhidrat ve yağdan tamamen vazgeçiliyor. Bu durumda kaybedilen kilo, yağdan değil kastan gidiyor. Kasla birlikte vücuttan su da atılıyor. Hızlı su kaybı ise kabızlık, baş ağrısı, kas krampları ve düşük enerji gibi istenmeyen etkilere yol açıyor