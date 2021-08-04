Kamboçya çayı faydaları nelerdir? Kamboçya çayı nasıl yapılır, demlenir?

Doğal bitki çayları meraklılarının son dönemde keşfettikleri, Asya bölgesinde sıklıkla tüketilen Kamboçya çayı son dönemde Türkiye'de de popülerleşmeye başlamıştır. Kamboçya çayı ülkemizde varlığını yeni gösteren bitki çaylarından birisi olsa da sağladığı faydalar ile kısa sürede geniş bir kitleye hitap etmeyi başarmıştır. Doğru kullanım ve tüketim miktarına dikkat edilmesi gereken bu doğal bitki çayının faydaları ise merak konusu. İşte Kamboçya çayı neye iyi gelir? Kamboçya çayı ne işe yarar? sorularının cevapları…

KAMBOÇYA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Migren ağrılarını dindirir.

Vücudumuzdaki zararlı bakterilerin atılması konusunda büyük rol oynar.

Yağ yakımını hızlandırır.

Vücutta oluşan iltihapları bölgelerin iyileşme süresini hızlandırır.

İltihaplara karşı vücuda bağışıklık kazandırır.

Kan dolaşımını düzenli hale sokar.

Tansiyon rahatsızlıklarına iyi gelerek dengeyi sağlar.

Kalp ve damar tıkanıklıklarını önler.

Kanserli hücrelerin vücuda yayılmasını önleyerek kanser riskini azaltır.

Sinir sistemini güçlendirir.

Saç köklerini besleyerek daha hızlı uzamasını sağlar.

Saç derisindeki kepeklenme sorunlarını yok eder.

Saçların doğal rengini korur.

Cilt problemlerine karşı koruyucu etki sağlar.

Cilde kaybettiği nemi kazandırır.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarını iyi gelir.

B12 vitamini içermesiyle sebebiyle beyin gelişimine katkı sağlar.

Kolesterolü düzenler.

KAMBOÇYA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kamboçya çayı yapımı diğer çaylardan çok farklı olarak insanlarda merak uyandırmıştır. Tüketime hazır hale getirilmesi sürecinde diğer doğal bitki çaylarından farklılaşan bu çayın nasıl yapıldığı ise dikkatli bir şekilde öğrenilmelidir. Yanlış demleme yöntemi ile Kamboçya çayı faydadan çok zarara yol açabilir.

KAMBOÇYA ÇAYI TARİFİ:

Yapımı için; derin bir tencere içine yaklaşık olarak 3 litre su konulur. Tencere ocağa alınır ve kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başladıktan sonra içerisine toz şekeri eklenir. 5 dakika kadar ocaktan alınmadan karıştırılarak kaynatılır. Karıştırma işleminde vitaminlerinin ölmemesi adına metal kaşık yerine tahta kaşık kullanılması daha doğru olur.5 dakika şekerle birlikte kaynayan suyun altını kapatın ve içerisine Kamboçya'yı ilave edin. 15 dakika boyunca Kamboçya çayının demlenmesini bekledikten sonra Kamboçyaları içerisinden süzerek soğumak için kenara alın. Soğuyan bu karışımı, Kamboçya çayını hazırlamak üzere bir kavanoza dökün. Daha sonra oda sıcaklığında kavanozun üstüne steril bir bez ile beraber ağzı hava alabilecek şekilde örtüp bezi bir ip yardımıyla sabitledikten sonra 4-10 gün arası mayalamaya bırakın. Güneş görmeyen yerde durduğuna emin olun. 4. gün sonunda mayalanan Kamboçya çayını tüketebilir veya 10. günün dolmasını bekleyebilirsiniz.

KAMBOÇYA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kamboçya çayı, zayıflamak isteyenler için etkisi yüksek bir çaydır. Mide rahatsızlıklarını önlemesiyle yiyeceklerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Kamboçya çayı kilo verme etkisinin yanında bölgesel kilo vermek isteyenlerin de tercih ettiği bir çaydır.

KAMBOÇYA ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

İnsan vücuduna sağladığı sonsuz yararlar sayesinde kadınların merak ettiği bir diğer soruda Kamboçya çayı adet söktürür mü? Regl dönemlerinde Kamboçya çayının ağrılar ve kasılmalar üzerinde olumlu bir etkisi yoktur. Adet dönemlerinde oluşan ağrılara koruma sağlamazken hormon değişikliğinin yarattığı stres ve siniri azaltmaya yardımcı olur.