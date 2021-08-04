Karahindiba çayı faydaları nelerdir? Karahindiba çayı nasıl yapılır, demlenir?

Karahindiba çayı kolayca bulunabilen bitkilerden biridir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yetişir. Karahindiba çiçeğinin İçerisinden çıkan süt sayesinde cilt problemleri yaşayan kişilerin tedavilerinde kullanılır. Şifa kaynağı olarak adlandırılabilen karahindiba çayı bünyeyi dinç tutar. Karahindiba hem çiçeği hem de köküyle beraber kullanılabilen bitkilerden biridir.

KARAHİNDİBA ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

İçerisindeki C vitamini ve Kalsiyum sayesinde ergenlik dönemindeki gençlerde karahindiba çayı kaş ve kirpik gelişimine katkı sağlayabilir.

İçerisindeki vitaminler sayesinde antioksidan özelliği gösteren karahindiba çayı, bağırsak temizleme ve sindirim sistemindeki problemlere karşı kullanılır.

Kan şekeri dengesini sağlar.

Kemik erimesi riskini azaltır.

Safra kesesi rahatsızlıklarını ortadan kaldırır.

Mantar ve egzama gibi cilt hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Karahindiba çayı akne ve sivilce problemi yaşayan kişilerin tedavileri için etkilidir.

Karahindiba çayı yarattığı tokluk hissi sayesinde kilo vermek isteyen kişilere yardımcı bir bitki çayıdır.

İçerisinde demir ve barındırdığı zengin vitaminleriyle kansızlık problemi yaşayan kişiler için etkilidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaktaki zararlı bakterileri atar.

Bünyenin direncini kaybettiği, halsiz hissettiği zamanlarda tekrar vücudun direncini kazanmasını sağlar ve enerji kazandırır.

İdrar arttırıcı etkisi ile beraber böbrekleri çalıştırır.

Cilde nem kazandırır.

KARAHİNDİBA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Karahindiba çayı, insan sağlığı açısından tüketilmesi gereken en önemli bitkisel çaylardan biridir. Yapımı ve tüketimi oldukça basit ve pratik olan karahindiba çayının tarifini sizler için derledik.

KARAHİNDİBA ÇAYININ TARİFİ

Karahindiba çayının yapımı için ilk olarak 200 ml su kaynatın. Su kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı karahindiba otunu kaynayan suyun içine ilave edin. Bardağın üstünü kapatarak demleme işlemine başlayın. Güzelce demlenebilmesi için yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra karahindiba çayını süzerek içemeye hazır hale gelir. Karahindiba çayını gün içinde yarımşar bardak olarak sabah ve akşam olarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Sadece karahindiba ile tüketmek istemeyen kişiler için ise içerisine tarçın, karanfil gibi tatlandırıcı bitkiler atılabilir.

KARAHİNDİBA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Karahindiba çayı, bağırsakları düzenleyerek metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar. Bu sebeple kalori alımını azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilecek bitki çaylarından birisi olarak kabul edilebilir. Tek başına mucizevi kilo kayıplarına sebep olamasa da kilo verme sürecinde etki bir rol oynar. Fazla ödem ve şişkinliği vücuttan atarak kilo verme sürecini hızlandırır.

KARAHİNDİBA ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Karahindiba çayı insan sağlığı konusunda birçok şeye fayda sağlarken kadınların regl dönemlerinde olumlu bir faydası görülmemektedir. Regl dönemlerinde oluşan şişkinlikleri hafifletir, bünyeye enerji katar fakat adet söktürücü özelliği sergilemez. Karahindiba yerine aynı yapıda olan papatya çayı regl döneminde adet söktürücü olarak kullanılabilir.