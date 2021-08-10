Yaz aylarında yıpranan saçlara etkili çözüm: Saç Mezoterapisi

Korona kaygısı, evden çalışma, stres, dengesiz beslenme; saçlarımızın ve sağlığımızın düşmanı. Saç dökülmelerinin arttığı bu dönemlerde siz de saç sağlığınızı ihmal etmemeli ve dökülme hızı iyice artmadan önlem almalısınız. Hem erkek hem de kadınlarda etkili tedavi yöntemlerinden birisi de saç mezoterapisi…

Çoğu insan saçlarının gür, bakımlı, parlak ve sağlıklı bir görünümde olmasını ister. Fakat günümüzde saç dökülmesi hemen hemen herkesin maruz kaldığı genel bir sorundur. Kadınlarda olduğu kadar erkeklerde de görülen saç dökülmesi sorununa dikkat çeken Dr. Ömür Tekeli, saç dökülmesinde etkili bir tedavi yöntemi olan saç mezoterapisini anlattı...

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT!

Özelikle mevsim değişiklikleri, gün içerisinde yaşanan stres, bireylerin beslenme düzeni ve saç kalitesi saçların dökülmesinin başlıca sebepleri arasında yer alır. Normal döngünün dışında saçın ömrünü kısaltan ve hızlı dökülmeye sebep olan pek çok durum meydana gelir. Yaz aylarında deniz, havuz etkisiyle beraber güneşin zararları etkileri saçların dökülmesine neden olur. Sonbahar aylarına geçiş yaparken, yaşanan mevsim değişikliğinden dolayı saç dökülmelerinde artış gözlemlenebilir. Mevsimsel saç dökülmesinin dışında devam eden dökülmeler demir eksikliği başta olmak üzere nutrisyonel eksikliklere, stres ve genetik faktörlere bağlı olabilir.

SAÇ KALİTESİ DE ARTAR

Bakımlı ve parlak saçlara sahip olmak, saç dökülmelerini kontrol altına almak, yeni saç çıkışını sağlamak ve saç kalitesini artırmak için çaba sarf ederiz. Buna en iyi yöntemlerden birisinin Saç Mezoterapisi olduğunu vurgulayan Dr. Ömür Tekeli, "Saç dökülmesinin demir eksikliği, genetik, hormonal problemler gibi birçok farklı nedenle gerçekleşebilir. Mezoterapi tedavisi ile saç köküne enjekte edilen saç için gerekli vitamin, mineral, aminoasitler ve homeopatik ilaçların etkisiyle saç üretemeyen hücreleri yeniden canlandırarak kısa sürede hızlı sonuç alınmasını sağlıyoruz."

ETKİSİ 3 AYDA GÖRÜLÜYOR

Saç mezoterapisi saçların daha sağlıklı daha canlı görünmesine yardımcı olur. Saç köklerini hedef alarak zayıflamış saç köklerini uyarıp, bu bölgede kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Saç köklerini geliştirir ve incelmiş saçların kalınlaşmasına olanak tanır. İnce mezoterapi iğneleriyle yapılan bu işlemde, mezoterapinin içeriği saç dökülmesinin tipi, kişinin cinsiyeti, dökülme miktarı esas alınarak kişiye özel olarak seçilmektedir. Seans sayısı kişiye göre değişen bu tedavide ilk olumlu sonucun görülmesi için üzerinden 3 ay geçmesi gerekmektedir.