Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Akciğer enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer?

Akciğer enfeksiyonunun en kötü yanı ciğerlerin iltihaplanması ile beraber solunumda güçlükler çekmektir. Solunum yollarını tıkayan mukuslar kuru öksürük, ateş, hırıltı gibi etkilere neden olur. Böyle durumlarda bebekler ve kronik hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Akciğer enfeksiyonu neden olur? Sorusunun yanıtını açıklayarak akciğer enfeksiyonu tedavisi için neler yapılması gerektiğine değineceğiz. İşte tüm merak edilenler…

AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDİR?

Akciğer enfeksiyonu alt solunum yollarında meydana gelen virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalık türüdür. Akciğer enfeksiyonu genellikle grip gibi bulaşıcı bir hastalığın ardından oluşmaktadır. Bebeklerde ve kronik hastaların vücut dirençleri düşük olduğu için daha risk altındadırlar. Daha net açıklamak gerekirse ciğerleri solunum borusuna bağlayan bronşları ve hava keselerini etkileyen enfeksiyon çeşididir diyebiliriz. Hafif enfeksiyonlar kolayca atlatılabilirken şiddetli enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi ile çözüm yoluna gidilmektedir.

AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Akciğerlere yerleşen bakteri ve virüsler akciğer enfeksiyonuna neden olur. Kış aylarının gelmesi, havaları soğuması ya da mevsim değişiklikleriyle beraber meydana gelen soğuk algınlığı hastalıklarından sonra akciğer enfeksiyonu da ortaya çıkabilmektedir.

AKCİĞER ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

Terleme

Ateş

Halsizlik

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Hızlı kalp atışları

İştahsızlık

Sarı ya da yeşil renkli balgam

Nefes alırken hırıltı çıkması

Nefes darlığı, solunum güçlüğü

Burun tıkanıklığı

Göğüs ağrıları (Batma hissi)

Kas ağrıları

Eklem ağrıları

AKCİĞER ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Akciğer enfeksiyonu türlerine değinecek olursak; Akut Bronşit, Zatürre gibi sıralayabiliriz. Akut bronşit ilk 48 saat içerisinde kendini şiddetli bir şekilde gösterebilir. Düzenli tedaviler sonucu 7 ila 10 gün içerisinde geçer. Bazı kişilerde ilaç almadan da kendiliğinden geçer. Eğer geçmeyen uzun süren ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Akciğer enfeksiyonu tedavinde ilk önce doktor hastaya genel sağlık bilgileri hakkında sorular sorar. Ateşine bakıp, ciğerlerini dinler. Eğer hastalık ilerlemiş ise göğüs röntgeni, balgam numuneleri, kan testleri ve nefes testleri yaptırması istenir. İlerlemiş akciğer enfeksiyonun tedavisi ilaçlardır. Tedavi için şu ilaç grupları önerilmektedir:

Antibiyotik

Antiviraller

Antifungaller

AKCİĞER ENFEKSİYONU NASIL TEMİZLENİR?

Eğer akciğer enfeksiyonu tedavisinde bitkisel, evde doğal çözümler arıyorsanız bunları deneyebilirsiniz...

Öksürük otu

Bal

Andız otu kökü

Sarımsak ve soğan

Zencefil

Zerdeçal

Nane ve limon

Bol su içmek

Ihlamur

Ekinezya

Sağlıklı ve dengeli beslenmek

Hijyeni önemsemek

Sigara içmeyi bırakmak

Kırmızı mercimek

Tavuk suyu

C vitamini içeren gıdalar

Ilık su ve tuz karışımı ile gargara

Bol bol dinlenmek

Başını yüksek tutmak için yastık

Odayı sık sık temizlemek

Kuru ortamdan kaçınmak

Uzun süreli enfeksiyon durumlarında, kendiliğinden geçmeyen 7 günü aşan hastalık durumunda muhakkak doktor kontrolleri şarttır. Eğer hastalığınız ilerler ve enfeksiyon giderek yayılırsa zatürre olabilirsiniz. Zatürre tedavisi uzun süren ve kolay kolay geçmeyen bir hastalık türüdür. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşunda gerekli muayene ve testlerin yaptırılması gerekir.

Akciğer enfeksiyonu ölüm riski

Akciğer enfeksiyonu her yaş grubu insanı etkileyebilmektedir. Eğer ciddiye alınmazsa erken tedavi edilmezse hastalık daha çok yayılır ve ilerler. Tedavinin gecikmesi özellikle bebekler ve kronik hastalar için ölümcül olabilmektedir.

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