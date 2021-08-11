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Haberler Sağlık Haberleri Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Akciğer enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer?
Giriş Tarihi: 11.8.2021 11:49 Son Güncelleme: 11.8.2021 11:50

Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Akciğer enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer?

Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Akciğer enfeksiyonu neden olur, nasıl geçer?

Akciğer enfeksiyonu günümüzde çok sık rastlanan hastalıklardan biri olmaya başladı. Alt solunum yolları meydana gelen bu durum birçok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Akciğer dokularında oluşan ve biriken ayrıca çoğalan virüs ve bakteriler akciğer enfeksiyonlarına yol açtığını söyleyebiliriz. Ciğerlerin iltihaplanması ile beraber solunumda güçlükler meydana gelir. İşte bu durumdan sonra insan sağlığı için ciddi sorunlar başlar. Akciğer enfeksiyonu nasıl temizlenir? Sorusunu yanıtlayacağız. İşte akciğer enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi…

Akciğer enfeksiyonunun en kötü yanı ciğerlerin iltihaplanması ile beraber solunumda güçlükler çekmektir. Solunum yollarını tıkayan mukuslar kuru öksürük, ateş, hırıltı gibi etkilere neden olur. Böyle durumlarda bebekler ve kronik hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Akciğer enfeksiyonu neden olur? Sorusunun yanıtını açıklayarak akciğer enfeksiyonu tedavisi için neler yapılması gerektiğine değineceğiz. İşte tüm merak edilenler…

AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDİR?

Akciğer enfeksiyonu alt solunum yollarında meydana gelen virüs ve bakterilerin neden olduğu hastalık türüdür. Akciğer enfeksiyonu genellikle grip gibi bulaşıcı bir hastalığın ardından oluşmaktadır. Bebeklerde ve kronik hastaların vücut dirençleri düşük olduğu için daha risk altındadırlar. Daha net açıklamak gerekirse ciğerleri solunum borusuna bağlayan bronşları ve hava keselerini etkileyen enfeksiyon çeşididir diyebiliriz. Hafif enfeksiyonlar kolayca atlatılabilirken şiddetli enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi ile çözüm yoluna gidilmektedir.

AKCİĞER ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Akciğerlere yerleşen bakteri ve virüsler akciğer enfeksiyonuna neden olur. Kış aylarının gelmesi, havaları soğuması ya da mevsim değişiklikleriyle beraber meydana gelen soğuk algınlığı hastalıklarından sonra akciğer enfeksiyonu da ortaya çıkabilmektedir.

AKCİĞER ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ

  • Terleme
  • Ateş
  • Halsizlik
  • Kuru öksürük
  • Baş ağrısı
  • Hızlı kalp atışları
  • İştahsızlık
  • Sarı ya da yeşil renkli balgam
  • Nefes alırken hırıltı çıkması
  • Nefes darlığı, solunum güçlüğü
  • Burun tıkanıklığı
  • Göğüs ağrıları (Batma hissi)
  • Kas ağrıları
  • Eklem ağrıları

AKCİĞER ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

Akciğer enfeksiyonu türlerine değinecek olursak; Akut Bronşit, Zatürre gibi sıralayabiliriz. Akut bronşit ilk 48 saat içerisinde kendini şiddetli bir şekilde gösterebilir. Düzenli tedaviler sonucu 7 ila 10 gün içerisinde geçer. Bazı kişilerde ilaç almadan da kendiliğinden geçer. Eğer geçmeyen uzun süren ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zatürre gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Akciğer enfeksiyonu tedavinde ilk önce doktor hastaya genel sağlık bilgileri hakkında sorular sorar. Ateşine bakıp, ciğerlerini dinler. Eğer hastalık ilerlemiş ise göğüs röntgeni, balgam numuneleri, kan testleri ve nefes testleri yaptırması istenir. İlerlemiş akciğer enfeksiyonun tedavisi ilaçlardır. Tedavi için şu ilaç grupları önerilmektedir:

  • Antibiyotik
  • Antiviraller
  • Antifungaller

AKCİĞER ENFEKSİYONU NASIL TEMİZLENİR?

Eğer akciğer enfeksiyonu tedavisinde bitkisel, evde doğal çözümler arıyorsanız bunları deneyebilirsiniz...

  • Öksürük otu
  • Bal
  • Andız otu kökü
  • Sarımsak ve soğan
  • Zencefil
  • Zerdeçal
  • Nane ve limon
  • Bol su içmek
  • Ihlamur
  • Ekinezya
  • Sağlıklı ve dengeli beslenmek
  • Hijyeni önemsemek
  • Sigara içmeyi bırakmak
  • Kırmızı mercimek
  • Tavuk suyu
  • C vitamini içeren gıdalar
  • Ilık su ve tuz karışımı ile gargara
  • Bol bol dinlenmek
  • Başını yüksek tutmak için yastık
  • Odayı sık sık temizlemek
  • Kuru ortamdan kaçınmak

Uzun süreli enfeksiyon durumlarında, kendiliğinden geçmeyen 7 günü aşan hastalık durumunda muhakkak doktor kontrolleri şarttır. Eğer hastalığınız ilerler ve enfeksiyon giderek yayılırsa zatürre olabilirsiniz. Zatürre tedavisi uzun süren ve kolay kolay geçmeyen bir hastalık türüdür. Bu yüzden en yakın sağlık kuruluşunda gerekli muayene ve testlerin yaptırılması gerekir.

Akciğer enfeksiyonu ölüm riski

Akciğer enfeksiyonu her yaş grubu insanı etkileyebilmektedir. Eğer ciddiye alınmazsa erken tedavi edilmezse hastalık daha çok yayılır ve ilerler. Tedavinin gecikmesi özellikle bebekler ve kronik hastalar için ölümcül olabilmektedir.

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