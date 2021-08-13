Oyuna dalan çocuklar hava ne kadar sıcak fark etmiyorlar

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Erkman, aşırı sıcaklarda anne babalara dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi. Güneşin tam tepede olduğu ve yeryüzü ışıklarının dik olarak geldiği öğle saatlerinin en riskli zaman dilimi olduğunu anlatan Dr. Hakan Erkman, "Çocuklar oyuna daldıkları için havanın ne kadar sıcak olduğunu fark edemeyebiliyor. Ancak ateş, baş dönmesi, ağızda kuruluk halsizlik, bıkkınlık, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanıklaşma, kas güçsüzlüğü, kas krampları, sürekli uyku hali gibi belirtiler olabiliyor. Çocuklar bu şikayetlerini ifade etmede güçlük yaşıyor. O nedenle anne babaların ya da çocuğa bakım verenlerin bu belirtiler hakkında dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu ilk işaretler gözlemlenemezse, daha ileri düzeyde bayılma ve bilinç kaybı yaşanabiliyor" dedi.

Belirtiler ortaya çıktığında ne yapılması gerektiğini anlatan Erkman, "Öncelikle sıcaktan aşırı etkilenen kişi serin ve gölge bir ortama alınması gerekir. Ardından üzerindeki fazla giysileri çıkararak başı vücudundan yüksek konuma getirilmeli. Koltuk altı, boyun ve kasık bölgesinin nemli bez ile soğutulması, hastanın bilinci yerindeyse su içmesinin sağlanması önemli. Ancak güneş çarpması yaşayan kişinin bilinci yerinde değilse asla sıvı verilmemeli. Çünkü boğulmaya neden olabilir. Ayrıca zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmeli" diye konuştu.