Devlet hastanelerde süreci çok iyi yönetti! Aşısızlar, topluma ’maliyet’ olarak dönüyor

Pandemi başladığından beri salgınla mücadelede çok büyük bir başarı kaydeden şehir hastanelerinde bugüne kadar Covid-19'lu binlerce hasta tedavi edildi. Koronavirüsle mücadeleye tarihsel bir perspektiften bakarak üç aşamada ele almak gerektiğini belirten Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz, "Birinci aşamada en büyük problem Covid-19'un ne olduğunu bilmememizdi. Gerek hastalarda, gerek devlette, gerek hekimlerde büyük bir korku vardı. Bütün hedefimiz niteliksel değil niceliksel olarak Covid'le mücadeleydi. Devlet muhteşem işler çıkarttı, organize oldu, yeni hastaneler yoğun bakımlar yaptı. İkinci aşama başladığı zaman halkın beklentileri yavaş yavaş değişti. Yorgunluk alametleri ortaya çıkmaya başladı ve bunu da atlattık. Üçüncü aşamada ise tablonun temelinde halkta umutsuzluk vardı. Ekonomik sıkıntı vardı, çalışamamak, okulların açılamaması, okula gidemeyen öğrencilerin stresleri, bunların streslerinin yansıdığı aileler vardı. Üçüncü devrede hastalığı iyice etüt etmiş ve kavramıştık. Bu aşamada da aşı devreye girdi" şeklinde konuştu.

"180 BİN KOVİDLİ HASTA TEDAVİ ETTİK"



Çok kalifiye bir ekiple çok rahat bir şekilde hastaları tedavi ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Gürbüz, SABAH'a yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti: "Eğer biz bu ekiple birinci devrede çalışıyor olsaydık 700'e varan hasta sayısı yatışını 200-250'lerde tutardık. Şu an 50 yatak civarında hastayı çevirebiliyoruz. Pandeminin başından beri yaklaşık 180 bin Covid'li hasta tedavi etmişiz. Bu çok büyük bir rakam ve 110 bine yakın yoğun bakım servisi açmış bir hastaneyiz koridorlarda bile yoğun bakım ünitesi oluşturacak donanıma sahibiz. Burası bir travma, afet hastanesi. Bu imkânları çok iyi kullandık ve hastalığı çok iyi öğrendik"

AŞISIZLAR TOPLUMA MALİYET OLARAK DÖNÜYOR



"Devlet zor şartlarda, aşı üretmediği halde büyük bir başarıyla aşıyı sağladı.Gerekli sosyal politikalar da oluşturuluyor. Artık şu aşamada devletin de vatandaşın da bilinci arttı. Müdahale çok niteliksel olmaya başladı. Bundan sonra insanlarımız okulların açılmasını ve ekonomiyi düşünecekleri için daha dikkatli davranacaklar. Şu an ikna etme yöntemi benimseniyor ama bunun arkası gelecek. Eninde sonunda denecek ki konserlere girmek için HES kodu yerine aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğu gelecek."