Kan Grubu Nasıl Yazılır? Kan Grubu Doğru Yazımı

Belirli bir sınıflandırma sistemi içerisinde olan kan grubu, temel olarak insan kanındaki antikorlar esas alınarak gruplandırılır. A, B, AB ve 0 türleri bulunan kan grubu, RH değerine göre + veya – şeklinde de sınıflandırılabilir. Ülkemiz özelinde doğru kan grubunun yazımı önce kan grubunun türü, yanına ise RH değeri getirilerek yazılır.

DOĞRU KAN GRUBU NASIL YAZILIR?

Örnek vermemiz gerekirse, B RH (+), A RH (-) vb. Ufak bir anekdot paylaşmamız gerekirse, Kızılay verileri esas alındığında ülkemiz genelinde en fazla bulunan ve en çok ihtiyaç duyulan kan grubu A RH (+)'dir.

ERAŞ POZİTİF NASIL YAZILIR?

Okunuşu 'eraş pozitif' olan kan grubu, yazım sırasında RH (+) olarak yazılır. Eraş negatif kan grubu ise, RH (-) şeklinde ifade edilir.

NEDEN KAN GRUBU YAZMAYI ÖĞRENMELİYİZ?

Kan grubuna ilişkin bu temel bilgilerin yanında, ''neden kan grubu yazmayı öğrenmemiz gereklidir?'' Sorusuna da değinmemiz gereklidir. Olası bir kaza durumunda, bir iş başvurusunda doldurulan forum sırasında, Kızılay'da bir kan verme etkinliği sırasında ya da çeşitli birçok durumda kan grubumuzu ifade etmemiz ya da doldurmamız gerekebilir. İşte tam bu noktada, kan grubumuzu doğru bilmemiz ve ilgili foruma doğru bir şekilde yazmamız hayati önem taşıyabilir.

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNDEN KAN ALABİLİR?

AB Rh+ Tüm kan gruplarından

AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından

A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+

A Rh- O Rh- A Rh-

B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+

B Rh- O Rh- B Rh-

O Rh+ O Rh- O Rh+

O Rh- O Rh-

HANGİ KAN GRUBU HANGİSİNE KAN VEREBİLİR?

AB Rh+ AB Rh+

AB Rh- AB Rh- AB Rh+

A Rh+ A Rh+ AB Rh+

A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-

B Rh+ B Rh+ AB Rh+

B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına

O Rh- Tüm kan gruplarına