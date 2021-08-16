Kan Grubu Nasıl Yazılır? Kan Grubu Doğru Yazımı

Belirli bir sınıflandırma sistemi içerisinde olan kan grubu, temel olarak insan kanındaki antikorlar esas alınarak gruplandırılır. A, B, AB ve 0 türleri bulunan kan grubu, RH değerine göre + veya – şeklinde de sınıflandırılabilir. Ülkemiz özelinde doğru kan grubunun yazımı önce kan grubunun türü, yanına ise RH değeri getirilerek yazılır.
Örnek vermemiz gerekirse, B RH (+), A RH (-) vb. Ufak bir anekdot paylaşmamız gerekirse, Kızılay verileri esas alındığında ülkemiz genelinde en fazla bulunan ve en çok ihtiyaç duyulan kan grubu A RH (+)'dir.
Okunuşu 'eraş pozitif' olan kan grubu, yazım sırasında RH (+) olarak yazılır. Eraş negatif kan grubu ise, RH (-) şeklinde ifade edilir.
Kan grubuna ilişkin bu temel bilgilerin yanında, ''neden kan grubu yazmayı öğrenmemiz gereklidir?'' Sorusuna da değinmemiz gereklidir. Olası bir kaza durumunda, bir iş başvurusunda doldurulan forum sırasında, Kızılay'da bir kan verme etkinliği sırasında ya da çeşitli birçok durumda kan grubumuzu ifade etmemiz ya da doldurmamız gerekebilir. İşte tam bu noktada, kan grubumuzu doğru bilmemiz ve ilgili foruma doğru bir şekilde yazmamız hayati önem taşıyabilir.
AB Rh+ Tüm kan gruplarından
AB Rh- Tüm Rh- kan gruplarından
A Rh+ O Rh- O Rh+ A Rh- A Rh+
A Rh- O Rh- A Rh-
B Rh+ O Rh- O Rh+ B Rh- B Rh+
B Rh- O Rh- B Rh-
O Rh+ O Rh- O Rh+
O Rh- O Rh-
AB Rh+ AB Rh+
AB Rh- AB Rh- AB Rh+
A Rh+ A Rh+ AB Rh+
A Rh- A Rh+ A Rh- AB Rh+ AB Rh-
B Rh+ B Rh+ AB Rh+
B Rh- B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-
O Rh+ Tüm Rh+ kan gruplarına
O Rh- Tüm kan gruplarına