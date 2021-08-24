Ağız kokusuna ne iyi gelir, bitkisel yöntemlerle nasıl geçer? Ağız kokusuna iyi gelen şeyler nelerdir?

Ağız kokusu kimi zamanda yediğimiz bir şeylerden ya da ağzımızda oluşan yaralar nedeniyle oluşabilmektedir. Elde olmayan sebeplerden dolayı ağız kokusu oluşumu kötü bir durumdur. Çözümü için ise ağız kokusunun nedenleri ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü geçici bulduğunuz yöntemler kısa rahatlamalar oluşturacaktır. Bu problemi kökten çözmek istemez misiniz? Ağız kokusuna ne iyi gelir? İşte size çözüm önerileri…

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Ağız kokusunun birçok sebebi vardır. Önemli olan bu sebeplerden hangisi sizde var. İsterseniz biz sıralayalım siz de hangisi sizde var kendiniz karar verin ve hep beraber bunun çözümünü bulalım.

Bütün gün yemek yeriz ve vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılarız. Bu yemekleri yerken de dişlerimizi kullanırız. Diş aralarında biriken ve fırçalanmayan dişler ağız kokusunun başlı sebeplerindendir.

Peki fark ettiğiniz bir ağız kuruluğunuz var mı? İşte eğer böyle bir probleminiz varsa tükürük bezinin işlev görmeyiz ağız içindeki temizliği yapamamasından kaynaklı ağız kokusu sebebidir.

Eğer bir boğaz enfeksiyonu geçiriyor ya da ağzınızda yaralar varsa bunlarda ağız kokusu nedenidir.,

Ve en önemli problem sigara ve tütün malzemeleri kullanmak ağız mukozasının yapısını bozduğundan dolayı ağız kokusunun başlıca sebeplerdendir.

Kullandığınız ilaçlarda ağız kuruluğunu arttırdığı için ağız kokusu yapabilir.

Reflünüz, diabetiniz varsa buda ağız kokusu sebebidir. Çocuklarda ağız kokusu sebebi buruna kaçan yabancı cisimin burun deliğini tıkayıp nefes alışverişini zorlaştırmasıdır. Nefes alışverişi ağızdan olduğu için ağız kokusu sebebidir. Bebeklerde ağız kokusu burnu tıkanan bebekler ağız solunumu yaptığı için ağız kokusu olabilmektedir. Bunlar dışında bademcik iltihapları da ağız kokusu yapabilmektedir.

Sabahları ağız kokusu geceleri sindirim kanalında biriken gazlar sebep olur.

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AĞIZ KOKUSUNA NE İYİ GELİR?

Ağız kokusu nasıl giderilir? Sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Karanfil çiğnemek hem ağzınızda hoş bir koku bırakır hem de kısa süreliğine de olsa ağız kokusunu giderir

Nane çayı ağızdaki bakterilerin ölmesini sağladığı için günde bir fincan tüketerek ağız kokusunu önleyebilir hatta naneyi taze tüketerek bile kısa süreli çözüm bulabilirsiniz.

Limon gerek detoks etkisi gerek antioksidan özelliği ile çok tüketilen bir üründür. Biz ise limonun asidik özelliğinden dolayı ağızda oluşan bakteri yok etmesiyle ağız kokusu gidermeye yarar.

Tarçın bilinen en hoş kokulu baharatlardandır. Gerek tatlılarımızı süsleyen gerek diyet sularımızı süsleyen bu muhteşem baharat kim derdi ki ağız kokusunun kesin çözümü olduğunu. Tarçın içinde barındırdığı kuvvetli antioksidan özelliği ile bakterileri yok etmekle kalmaz kalıcı bir ağız kokusu sorununu da çözer. Ama şuna da dikkat etmek gerekir tek başına bir çözüm değildir. Gerekli ağız hijyenini sağlarsak bu devam eder.

Yoğurt ne hoş kokusuyla bilinir ne antioksidan özelliği ile ama en çok bilinen özelliği prebiyotik özelliğidir. Bu özellik sayesinde mide rahatsızlığına bağlı ağız kokusunu önlemede fayda sağlar.

Adaçayı güçlü bir bakteri yok etme ustasıdır. Özellikle boğaz enfeksiyonlarında doktorlar adaçayı ile gargara önerir. Bu da demek oluyor ki bir bakteri öldürücü ve ağız kokusu önleyicidir.

Karbonat özellikle bakterileri yok etme özelliği ile tanınır. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı karbonatı eritip gargara yapmak ağız kokusunu kalıcı olarak önleyecek bir yöntemdir. Bunları kullanmanız ağız kokusunu gideren besinlerdir.

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AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Ağız kokusunun nedenlerini araştırdık ağız kokusu giderme yöntemlerini şimdi nasıl çözüm bulabiliriz bu konuya buna bakalım. Ağız kokusu nasıl önlenir?

Aşağıdaki yöntemleri mutlaka uygulamalısınız.

En önemli konu ağız hijyenidir. Özellikle günde en az iki kez dişleri fırçalamak gerekir.

Günde en az bir kere diş ipi kullanmak

Diş fırçanızı gereken aralıklarla değiştirmek gerekli

Ağız gargaraları kullanmak

Diş muayenenizi aksatmamanız en önemli konulardan bir tanesidir.

Ağız kuruluğunu önlemek ağızı nemli tutmak bol su içmek bu konuda önemlidir. İşte bu saydıklarımızın harfiyen yaparsanız ağız kokusuna kesin çözüm bulabilirsiniz

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