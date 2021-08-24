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Haberler Sağlık Haberleri Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:01 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:02

Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

En yaygın baş ağrısı türlerinden biri olan gerilim tipi baş ağrısı hemen hemen herkesi etkileyen bir durumdur. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Genel olarak stres sonrası ortaya çıktığı bilinse de çeşitli nedenleri de bulunur. Bu tür ağrılarda, başın etrafında bir bant varmış gibi basınç hissedilir. Baş ağrısı çeşitleri arasından en sık görülen tiptir ve sebebi henüz bilinmemektedir. Bu tarz ağrılar ile başa çıkabilmek için kişilerin gerekmedikçe ilaç kullanmaması gerekir. Peki; gerilim tipi baş ağrısı belirtileri nelerdir? Kesin çözümü var mıdır? Gerilim tipi baş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?

Hemen hemen her yaşta kişide sebepli ya da sebepsiz baş ağrısı görülmektedir. Kişilerin durup dururken başı ağrıdığı gibi çeşitli stres kökenli de baş ağrısı yaşanabilir. Aynı zamanda ışığa ve sese karşı hassasiyetin oluştuğu bu durumdan ötürü kişiler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Buna göre; gerilim tipi baş ağrısı belirtileri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı göze vurur mu?

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI EN YAYGIN BAŞ AĞRISI TÜRÜDÜR

Gerilim tipi baş ağrısı erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 88 oranında görülür. Hayatlarının herhangi bir döneminde etkilendikleri bu durum aynı zamanda her yaştaki kişide de görülebilir. Episodik ve kronik olarak iki gruba ayrılır. Episodik ağrılar baskılayıcı ve sıkıştırıcı şekilde görülür. Başın her iki tarafında da ağrı hissedilir. Bu ağrı; ense ve alın kısmına yayılabilir. Şiddetli olmasa da kişiler şiddetli şekilde etkilenebilirler. Fiziksel aktivite ile artmaz aynı zamanda bulantı da yapmaz. Işık ve sese hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısı ise hasta kişiler yılda en az 6 ay ağrı çekmektedirler.

AĞRI STRES SONRASI GELİR

Hastalığın başlangıcında stres ya da gerginlik olabilir. Başı çevreleyen kaslarda hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısında depresyon altta yatan gizli bir neden olarak aranır.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINDA NE ZAMAN DOKTORA GİDİLİR?

  • Ağrı sıklaşmış ve şiddeti artmışsa
  • 50 yaşından sonra ağrısı başlamışsa
  • Ensede katılık, deri döküntüsü gibi belirtiler varsa
  • HIV enfeksiyonu veya kanser teşhis edilmiş hastalarda baş ağrısı başlamışsa

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

  • Kişiler kendilerine zaman ayırmalı
  • Bol bol yürüyüş yapılmalı
  • Kısa süreli ılık duş alınmalı
  • Gerginlik en az seviyeye indirilmeli
  • Yoğun iş temposundan kurtulunmalı

GERİLİM VE MİGREN BAŞ AĞRISI AYRIMI

Gerilim tipi baş ağrısı ile migren ağrısı birbirine karıştırılabilir. Bazı kişilerde bu ikisi birlikte de görülebilir. Gerilim baş ağrısında; mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları bulunmaz. İkisinde ortak olan ışığa ve sese karşı oluşan hassasiyettir. Ancak migrende bu durum daha şiddetli yaşanır.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ

  • Kafada doluluk hissi
  • Baş ağrısı
  • Şakaklarda basınç
  • Kafa derisi, boyun ve omuz kaslarında hassasiyet

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  • Doktor onaylı ilaç kullanımı
  • Yaşam tarzında değişiklikler
  • Stres düzeyinin yönetilmesi
  • Sıcak ya da soğuk uygulama
  • Duruş bozukluğunu düzeltme
  • Ilık bir duş
  • Başa çıkmayı istemek ve destek almak

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI GÖZE VURUR MU?

Gerilim tipi baş ağrısı göze vurabilir. Bu ağrının şiddeti ve süresine aynı zamanda da kişiden kişiye göre değişebilen bir durumdur.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI AKUPUNKTUR

Gerilim tipi baş ağrısı tedavi yöntemlerinden biri akupunktur olarak bilinir. Cildin belli noktalarına sokulan ince iğnelerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. En az altı tedavi seansından sonra iyileşme gözlenebilir.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Gerilim tipi baş ağrısı günlük olarak görülebildiği gibi çok sık da görülebilir. Seyrek, sık ve kronik olarak görülebilir. Kişiden kişiye ve ağrının şiddetine göre değişebilen bir durumdur.

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Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?
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