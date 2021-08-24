Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Hemen hemen her yaşta kişide sebepli ya da sebepsiz baş ağrısı görülmektedir. Kişilerin durup dururken başı ağrıdığı gibi çeşitli stres kökenli de baş ağrısı yaşanabilir. Aynı zamanda ışığa ve sese karşı hassasiyetin oluştuğu bu durumdan ötürü kişiler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Buna göre; gerilim tipi baş ağrısı belirtileri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı göze vurur mu?
Gerilim tipi baş ağrısı erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 88 oranında görülür. Hayatlarının herhangi bir döneminde etkilendikleri bu durum aynı zamanda her yaştaki kişide de görülebilir. Episodik ve kronik olarak iki gruba ayrılır. Episodik ağrılar baskılayıcı ve sıkıştırıcı şekilde görülür. Başın her iki tarafında da ağrı hissedilir. Bu ağrı; ense ve alın kısmına yayılabilir. Şiddetli olmasa da kişiler şiddetli şekilde etkilenebilirler. Fiziksel aktivite ile artmaz aynı zamanda bulantı da yapmaz. Işık ve sese hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısı ise hasta kişiler yılda en az 6 ay ağrı çekmektedirler.
Hastalığın başlangıcında stres ya da gerginlik olabilir. Başı çevreleyen kaslarda hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısında depresyon altta yatan gizli bir neden olarak aranır.
Gerilim tipi baş ağrısı ile migren ağrısı birbirine karıştırılabilir. Bazı kişilerde bu ikisi birlikte de görülebilir. Gerilim baş ağrısında; mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları bulunmaz. İkisinde ortak olan ışığa ve sese karşı oluşan hassasiyettir. Ancak migrende bu durum daha şiddetli yaşanır.
Gerilim tipi baş ağrısı göze vurabilir. Bu ağrının şiddeti ve süresine aynı zamanda da kişiden kişiye göre değişebilen bir durumdur.
Gerilim tipi baş ağrısı tedavi yöntemlerinden biri akupunktur olarak bilinir. Cildin belli noktalarına sokulan ince iğnelerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. En az altı tedavi seansından sonra iyileşme gözlenebilir.
Gerilim tipi baş ağrısı günlük olarak görülebildiği gibi çok sık da görülebilir. Seyrek, sık ve kronik olarak görülebilir. Kişiden kişiye ve ağrının şiddetine göre değişebilen bir durumdur.
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