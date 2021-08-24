Gerilim tipi baş ağrısı belirtileri ve nedenleri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Hemen hemen her yaşta kişide sebepli ya da sebepsiz baş ağrısı görülmektedir. Kişilerin durup dururken başı ağrıdığı gibi çeşitli stres kökenli de baş ağrısı yaşanabilir. Aynı zamanda ışığa ve sese karşı hassasiyetin oluştuğu bu durumdan ötürü kişiler internet üzerinden araştırma yapmaktadırlar. Buna göre; gerilim tipi baş ağrısı belirtileri nelerdir? Gerilim tipi baş ağrısı göze vurur mu?

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI EN YAYGIN BAŞ AĞRISI TÜRÜDÜR

Gerilim tipi baş ağrısı erkeklerde yüzde 69, kadınlarda yüzde 88 oranında görülür. Hayatlarının herhangi bir döneminde etkilendikleri bu durum aynı zamanda her yaştaki kişide de görülebilir. Episodik ve kronik olarak iki gruba ayrılır. Episodik ağrılar baskılayıcı ve sıkıştırıcı şekilde görülür. Başın her iki tarafında da ağrı hissedilir. Bu ağrı; ense ve alın kısmına yayılabilir. Şiddetli olmasa da kişiler şiddetli şekilde etkilenebilirler. Fiziksel aktivite ile artmaz aynı zamanda bulantı da yapmaz. Işık ve sese hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısı ise hasta kişiler yılda en az 6 ay ağrı çekmektedirler.

AĞRI STRES SONRASI GELİR

Hastalığın başlangıcında stres ya da gerginlik olabilir. Başı çevreleyen kaslarda hassasiyet oluşabilir. Kronik gerilim tipi baş ağrısında depresyon altta yatan gizli bir neden olarak aranır.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINDA NE ZAMAN DOKTORA GİDİLİR?

Ağrı sıklaşmış ve şiddeti artmışsa

50 yaşından sonra ağrısı başlamışsa

Ensede katılık, deri döküntüsü gibi belirtiler varsa

HIV enfeksiyonu veya kanser teşhis edilmiş hastalarda baş ağrısı başlamışsa

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Kişiler kendilerine zaman ayırmalı

Bol bol yürüyüş yapılmalı

Kısa süreli ılık duş alınmalı

Gerginlik en az seviyeye indirilmeli

Yoğun iş temposundan kurtulunmalı

GERİLİM VE MİGREN BAŞ AĞRISI AYRIMI

Gerilim tipi baş ağrısı ile migren ağrısı birbirine karıştırılabilir. Bazı kişilerde bu ikisi birlikte de görülebilir. Gerilim baş ağrısında; mide bulantısı, kusma ve görme bozuklukları bulunmaz. İkisinde ortak olan ışığa ve sese karşı oluşan hassasiyettir. Ancak migrende bu durum daha şiddetli yaşanır.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI BELİRTİLERİ

Kafada doluluk hissi

Baş ağrısı

Şakaklarda basınç

Kafa derisi, boyun ve omuz kaslarında hassasiyet

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Doktor onaylı ilaç kullanımı

Yaşam tarzında değişiklikler

Stres düzeyinin yönetilmesi

Sıcak ya da soğuk uygulama

Duruş bozukluğunu düzeltme

Ilık bir duş

Başa çıkmayı istemek ve destek almak

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI GÖZE VURUR MU?

Gerilim tipi baş ağrısı göze vurabilir. Bu ağrının şiddeti ve süresine aynı zamanda da kişiden kişiye göre değişebilen bir durumdur.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI AKUPUNKTUR

Gerilim tipi baş ağrısı tedavi yöntemlerinden biri akupunktur olarak bilinir. Cildin belli noktalarına sokulan ince iğnelerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. En az altı tedavi seansından sonra iyileşme gözlenebilir.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Gerilim tipi baş ağrısı günlük olarak görülebildiği gibi çok sık da görülebilir. Seyrek, sık ve kronik olarak görülebilir. Kişiden kişiye ve ağrının şiddetine göre değişebilen bir durumdur.

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