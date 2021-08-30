Öğrencilere diş sağlığı uyarısı

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, okul döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin dolaylı olarak da ailelerin dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Çebi; "Uyku saatleri, sabah-öğle ve akşam yemek saatleri gibi önemli fiillerimiz belirli saatlerde gerçekleşecek ve bu sayede düzensiz beslenme, ara öğün abur-cubur tüketimi azalacaktır. Bu da beraberinde çocuklarımızda oluşabilecek diş çürüklerinin azalmasına olanak verecektir. Tabi burada her öğün sonrası düzenli, doğru ve etkili diş fırçalama çok önemli." dedi.

Çebi; "Sabah kahvaltı sonrası ve akşam yemeği sonrası düzenli ve etkin bir şekilde diş fırçalama yapılması diş çürüklerini önlemede son derece etkili bir alışkanlık olup, ebeveynlerin çocuklarını bu konuda teşvik ve kontrol etmesi hem çocuklarımızın hem de toplumumuzun ağız ve diş sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. Sabah kahvaltısında çocuklarımızın sıklıkla tükettikleri bal, çikolata ve fındık ezmesi, pekmez, meyveli sütler gibi çürük yapıcı etkisi yüksek olan gıdaların artıkları diş yüzeyleri üzerine uzun süre kalacak şekilde yapışarak çürük oluşumuna sebebiyet vermektedir. Bu nedenle okul döneminde sabah ne kadar çok acelemiz de olsa çocuklarımızın dişlerini fırçaladıktan sonra evden çıkmalarını sağlamak, çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı için önemlidir. Eğer okul dönemindeki çocuğumuz kahvaltısını evde yapmıyorsa bile sabah evden çıkmadan dişlerini düzenli olarak fırçalatmalıyız. Çünkü gece boyunca çocuğun dişlerinin üzerinde biriken plağın diş fırçalama sayesinde diş yüzeylerinden uzaklaştırılması ile daha sonra alınan besinler (karbonhidrat) ile plak birleşemeyeceği için çürük oluşum riski azalmış olmaktadır. Çünkü bu dönemde kazanılan düzenli diş fırçalama alışkanlığı ömür boyu devam edecektir." şeklinde konuştu.

Çebi; "Akşam yemeklerinden sonra da dişlerin düzenli ve etkin bir şekilde fırçalanması diş çürüğü oluşumunu engellemek ve ağız ve diş sağlığını korumak için çok önemlidir. Okul döneminde akşamları erken yatıldığından, akşam yemeklerinin daha erken yenmesi, çocuklarımızın okulda verilen ödevlerle zamanları geçirmesi gibi durumlar, çocuklarımızın diş fırçalamayı unutmalarına neden olabilmektedir. Ebeveynler akşam diş fırçalama hatırlatmalarını mutlaka çocuklarına yapmalıdırlar. Aksi takdirde, akşam yenilen besin artıklarının tüm gece boyunca diş yüzeylerine yapışık kalması, gece uyku boyunca tükürük akışının azalması gibi etkenler çürük oluşum hızını ve ihtimalini arttırmaktadır. Bazı ebeveynler çocuklarına yatmadan önce süt, ballı süt, meyve suyu gibi içecekler vermektedir. Unutmayalım ki; dişler fırçalandıktan sonra sadece su içilebilir, bunun dışında içilen ya da yenilen her şeyden sonra yeniden dişlerin fırçalanması gerekmektedir. Düzenli ve etkili diş fırçalama, düzenli diş hekimi kontrolleri ile diş çürüklerinin oluşumu engellenebilmektedir. Okul dönemi içerisinde çürük kaynaklı ağrılı bir diş nedeniyle uykusuz kalan veya diş tedavisi için okula gidemeyen derslerinden geri kalan çocuklarda bozulan düzenin yeniden oluşturulması zaman alabilmektedir. Bu sebeple çocuklarımızın ağız ve diş sağlığına önem vermeli, onların ağız ve diş sağlığını idame ettirmeleri için gerekli alışkanlıkları kazandırmaya gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.