’5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü’nde amaç farkındalığı artırmak

Her yıl ISCoS (Uluslararası Omurilik Derneği) tarafından organize edilen "5 Eylül Dünya Omurilik Yaralanması Günü" (5th September World SCI Day) bu yıl da tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanıyor. 2016 yılından beri tüm dünyada eş zamanlı olarak kutlanan bu günde, omurilik yaralanması (OY) farkındalığını toplum genelinde arttırmak, yaralanmayı önleyici-koruyucu tedbirleri gündeme getirmek ve OY'li bireylerin hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak amaçlanıyor.

Her yıl farklı bir tema ve sloganla kutlanan bu gün, pandeminin OY'li bireyler üzerine etkileri konusundaki deneyimlerin kısıtlı olmasından dolayı bu konuya daha fazla dikkat çekmek için bu yıl "Covid-19 ve OY: Telekomunikasyon ve Teletıp Yardımı Ile Sağlıklı Kal" sloganıyla yola çıktı. Tüm dünyada bu ana tema çerçevesinde etkinlikler, toplantılar düzenlenmesi, yazılı, görsel ve sosyal medya yolu ile farkındalığın artırılması hedefleniyor. Ayrıca ISCoS Prevention Committee (Koruma Komitesi) tarafından ödüllü bir video yarışması da düzenlendi. Türkiye de Prof. Dr. Belgin Erhan'ın hazırladığı video ile yarışmaya katıldı.

YAŞANMADAN TEDBİR ALINMALI

Bu etkinliklerle omurilik yaralanması konusunu hem ulusal hem de uluslararası olarak duyurmaya çalıştıklarını dile getiren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalı İdari sorumlusu ve Uluslararası Omurilik Derneği Koruma Komitesi Üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan, "Bu konu sadece bunu yaşayan insanların ya da ailelerinden birinin başına gelenlerin farkında olduğu bir konu. Ama bu hastalığın en baş nedenlerinden biri trafik kazası ve ülkemizde bu çok ciddi bir sorun. Farkındalık artırılırsa bu hastalığın daha yaşanmadan önlenmesi konusunda başarılı olabileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle genç grupta ve çocuklarda farkındalığı artırmak için çok önemli. Eğer bunu başarabilirsek ilerde bu konuyu bilen toplumlar oluşmuş olacak. Bence ilkokul ve ortaokul dönemlerinde bu eğitimler verilmeli ve bu gün anlamlı bir şekilde kutlanmalı. Biz de son 4 yıldır bu etkinlikler vasıtasıyla elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDE GEREKLİ ALTYAPI OLUŞTURULMALI

Telekomünikasyon ve teletıpın öneminin pandemi döneminde daha fazla anlaşıldığını belirten Erhan, "Son iki senedir Covid-19 Pandemisi nedeni ile olağanüstü şartların geçerli olduğu bir dönem geçiriyoruz. Bu teknolojilerin sağlık sektörünün korunma, tanı, tedavi ve eğitim gibi birçok basamağında rahatlıkla kullanılabildiği görüldü. Özellikle merkezlere uzak veya kırsal bölgelerde yaşayan OY 'li bireylerin ulaşım maliyetlerini ve ulaşıma bağlı olumsuzlukları azaltması, sağlık hizmetinin birçok alanına daha kolay ulaşmalarının sağlaması ve pandemide yüz yüze Covid-19 temas riskini azaltması nedeniyle bu teknolojilerin daha yaygın kullanılması desteklenmeli. Ayrıca ülke genelinde gerekli altyapıların oluşturulması için çalışmalar yapılmalı" ifadelerini kullandı.