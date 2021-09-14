Giriş Tarihi: 14.9.2021

4 saatte bir maskeler değiştirilmeli DİDEM SEYMEN

Okula giden çocuklar maskelerini 4 saati geçmeyecek şekilde değiştirmeli. Kirlenen ve ıslanan maskeler ise hemen çıkarılmalı. Çocuklar açık havada spor yaparken ve fiziksel aktiviteleri sırasında maske takmayabilir