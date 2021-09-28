2030’da en sık görülen hastalık kalp yetmezliği

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda kalp pilleri ve damardan kapak değişimi gibi yöntemler uygulansa da kalp yetmezliği hastalığının ölüm riskinin; bağırsak, meme veya prostat kanserlerinden daha yüksek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Batur, "Kalp yetmezliği 10 yıl sonra en sık görülen hastalık olacak" dedi.

ALKOL, KANSER İLAÇLARI…

Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, kalp yetmezliğinin kısaca "kalp kasının kasılmasında ya da gevşemesinde azalma meydana gelmesi" olarak tanımlandığını, kalp damar hastalıklarının, yüksek tansiyon, kalp kapağı hastalıkları, ritim bozuklukları, kalp kası iltihapları, alkol, kokain, kanser ilaçları, böbrek yetmezliği ve bazı metabolik hastalıkların, kalp yetmezliğine yol açtığını vurguladı. Yaşlı nüfustaki çoğalmaya bağlı olarak ülkemizde ve dünyada kalp yetmezliği hastalarının da hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Batur, "Hastalar genellikle nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk, çabuk yorulma, uyurken düz yastıkta yatamama gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. İlerleyen evrelerde bu belirtilere uyurken nefes açlığı ile ayağa kalkıp pencereyi açmak ve nefes almak isteğinin de ekleniyor" dedi.

FAYDALI HORMONLAR

Bu inhibitörlerin, böbrekte şeker emilimini engelleyerek etki gösterdiğini belirten Prof. Dr. Batur, idrardan şeker ile beraber tuz (sodyum) da atıldığını söyledi. Böylece idrardan sıvı atılımının da arttığını kaydeden Prof. Dr. Batur, şunları söyledi: "İnhibitörlerin idrar söktürücü etkisinin yanı sıra kan basıncında ve vücut ağırlığında azalma meydana geliyor. Bu ilaçlar, böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz etkisi yapmadığı gibi klinik kötüleşmeyi de anlamlı olarak düzeltiyor. Bu faydalı etkilerin vücut damar duvarında bulunan hücrelerin işlevi ile diğer hücresel faydalı hormonların dengelenmesini de sağladığı üzerinde de duruluyor."

ETKİN VE FAYDALI

Klinik çalışmalara göre bu diyabet ilaçlarının tüm kalp yetmezliği hastalarında etkin ve faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Batur, uygun dozun hastanın şeker düzeyi, toleransı ve diğer organ fonksiyonlarına göre belirlendiğini ifade etti. Kişi, diyabet hastası olmasa bile bu ilaçların faydalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kemal Batur, "Diğer önemli kalp yetmezliği ilaçlarının yetersiz kaldığı durumda ek olarak bu ilaçlar verilmelidir. Genellikle şeker düzeyinde düşmeye neden olmasa da diyabet hastası olmayan kişilerde doz ayarlaması yapılabilir" diye konuştu.