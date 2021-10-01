97 yaşında kalp kapağı değişti, hayata yeniden bağlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde torunlarıyla birlikte yaşayan Zehra Özçelik (97), 2 yıldır süren ve bir dizi tedavinin ardından 2 ay önce öksürük ve nefes darlığı şikâyetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi ameliyatı yapılan yaşlı kadın sağlığına tekrar kavuştu. 25 yıl önce eşinin vefat etmesinin ardından hayatını tek başına sürdüren yaşlı kadın, kalp kapağı ameliyat ile hayatının ikinci baharını yaşadı. Eşinin ilk evliliğinden olan 8 çocuğuna annelik yaptığını belirten Zehra nine, 29 torun ve 90 da torununun çocuğu olduğu belirtti. Özçelik, hayattaki en büyük zenginliğin ise sağlık olduğunu söyledi.

"AMELİYATLA YENİDEN HAYATA BAĞLANDIM"

Yaşadığı nefes darlığı probleminin yapılan ameliyat sonrası geçtiğini belirten Zehra nine, "Kalp rahatsızlığı nedeniyle uyumakta ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Öncede kalbime stend ve kalp pili takılmıştı. O sırada yine öksürükten boğuluyordum. Uykusuzluk ve nefes darlığı yaşıyordum. 2 ay önce yine hastaneye gittim. Kalp kapağı ameliyatı oldum. Şimdi rahat bir şekilde nefes alıp uyuyabiliyorum. Bu ameliyat sayesinde yeniden hayata bağlandım. Öncelerde nefes darlığı ve öksürükten dolayı yemek yerken zorlanıyordum. Şimdi ise sabahları kahvaltımı da yapıyorum, yürüyebiliyorum, kendi işlerimi yapabiliyorum. Allah'ım doktorlardan razı olsun." dedi.

ALLAH DOKTORLARIMIZDAN RAZI OLSUN

Zehra Özçelik'in torunu Gülbin Göksel ise, önceden sağlığı ile ilgili çok sıkıntılar yaşamıştı. 2 yıl önce kalbine stend ve pil takılmıştı. Bu süreçten sonra durumu iyiye giderken, 2 ay önce tekrar kalple ilgili sorun yaşadığı için hastaneye götürdük. Doktorlar yaptıkları tetkiklerden sonra kalp kapağı ameliyatını gerçekleştirdiler. Büyük yengem ameliyatla tekrar sağlığına kavuştu. Allah doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

"HASTANIN İLERLEMİŞ YAŞI BU TEDAVİYE ENGEL DEĞİL"

Özçelik'in ameliyatını gerçekleştiren Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Akyüz ise, yaşlı kadının ameliyat sonrası kendi ihtiyacını görebildiğini ve günlük işlerini yapabildiğini belirterek, "Türkiye'de 2009 yılından beri kapalı yöntemle kalp kapağı değişimi yapılıyor. Bu sene hastanemizde ortalama yaşı 83 olan yaklaşık 100 hastamızı bu yöntemle tedavi ettik. Bunlardan biri de Zehra teyzemizdi. Hastanın ilerlemiş yaşı bu tedaviye engel değil. Biz hastaları değerlendirirken hastanın nüfustaki yaşından ziyade fiziksel durumuna dikkat ediyoruz. Hastanın bilişsel durumu iyi, kendi ihtiyacını görebiliyor, günlük işlerini yapabiliyor ve bir yıldan fazla yaşam beklentisi varsa ileri yaşta olmalarına rağmen bu tedaviyi hastalarımıza öneriyoruz." ifadelerini kullandı.