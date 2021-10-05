Akneli ve yağlı ciltlere dikkat!

Pek çok kişi uygulamaları denemeyi seviyor ve vadettikleri çözümleri özellikle bir arkadaşı da yaptırdıysa gözü kapalı bir şekilde teslim oluyor. Doktora gitme sebebimiz bir şikayetle olmalı, sorunu söylersiniz ve doktorunuz sizi muayene ettikten sonra tedavi yöntemini belirler. Bir arkadaşınıza fayda sağlayan herhangi bir uygulama size iyi gelmeyebilir.

AKNELİ VEYA YAĞLI CİLDE SAHİP KİŞİLER NASIL BAKIM YAPMALI?

Cilt yüzeyindeki sebum üretimini dengeleyecek özellikte ürünler kullanmalıdır. Bunun için genellikle jel temizleyiciler önerilir. Bu tarz bir temizleyiciyle cildi günde bir kez temizlemek gerekir. Ardından genişlemiş gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği olan ve yine yağlı ciltler için cildin durumuna uygun bir tonik kullanılabilir.

(Dr. Bilge Ateş)

PROFESYONEL YERLERİ TERCİH EDİN

Cilt tedavilerinde muayene ve cilt analizini bir profesyonelin yapması şarttır. Örneğin; gözaltı morluğu olmamasına rağmen bir arkadaşı çok memnun kaldığı için talep eden çok fazla insan bulunuyor. Doğru olan, hastayı doğru yönlendirmektir.

Doktora gittiğiniz zaman neye ihtiyacınız olduğunu değil, ne istediğinizi ve sorununuzun tam olarak ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Sizin için en doğru uygulamayı bulacak kişi konunun uzmanı olan doktorunuzdur. O sizin için en doğru uygulamayı seçecek ve uygulamayı yapacaktır. Herkesin cildi benzersizdir, birbirine benzemez, yaş, nerede ikamet edildiği, aile öyküsü sigara kullanımı ve hatta beslenme alışkanlıkları dahi irdelenmelidir.