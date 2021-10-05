Ülkesinde umudu tükenmişti! Türkiye’de sağlığına kavuştu

Özbekistan'da yaşayan 69 yaşındaki Anatoliy Kim, birkaç ay önce karnında bir dolgunluk hissi ve kalp atışlarını karnında hissediyormuş durumuyla ülkesinde bir doktora başvurdu. Yapılan karın ultrasonu ve tomografi ile karın bölgesindeki ana atardamarında yani aort damarında ileri derecede genişleme tespit edildi. Ülkesinde yaptığı doktor görüşmelerinde kendisine bir an önce karın bölgesinden büyük bir cerrahi operasyon ile damar değişmesi önerildi. Ülkesinde yaklaşık altı saat sürecek, ciddi kan kaybı yaşayacağı bir ameliyatla genişlemiş damarın yerine sentetik damar konulması planlanan bir ameliyat yapılmak istendi.

2 KEZ COVİD ATLATTI, AKCİĞERLER AÇIK AMELİYATI KALDIRMAZDI

Anatoliy Kim, 2020 Kasım'ında, ardından 2021 Mayıs'ında olmak üzere iki kez Covid geçirmiş ve özellikle ikincisinde uzun süre hastanede kalarak ciddi bir akciğer hasarı ile iyileşti. Böylesine büyük bir ameliyatı akciğerleri yönünden kaldıramayacağı kendisine söylenince ameliyatla tedavi umutları da tükendi.

Ancak uluslararası bir şirkette çalışan oğlu internetten yaptığı araştırmalar sonrası İstanbul'daki Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak'ın bu tür ameliyatları sadece kasıktan küçük kesilerle kapalı yöntemle yaptığını öğrendi ve kendisine ulaştı. Yaptıkları görüşmeler ve tetkiklerin incelenmesi sonrası İstanbul'a geldiler. Son bir değerlendirme sonrası Anatoliy Bey'e anjiografi ünitesinde karın bölgesi açılmadan, akciğerlerinde problem olmasın diye hafif bir anestezi ile genişlemiş aort damarının içine kasık atardamarından sentetik bir damar yerleştirerek yırtılmak üzere olan damar tedavi edildi. İşlem 2.5 saat sürdü ve hasta hiç yoğun bakımda kalmadan direkt servisteki odasına çıkarıldı. Hastanedeki üç günlük izlem sonrası taburcu olduktan sonra, ameliyatın altıncı günü sağlıkla ülkesine döndü.

AÇIK AMELİYAT OLAMAYANLARDA KAPALI YÖNTEM HAYAT KURTARIR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak; "Karın aort damarının anevrizmaları kapalı olarak tedavi edilebilir. Özellikle ileri yaşta görülen bu hastalıkları açık bir ameliyat olamayacak durumdaki hastalarda kapalı yapmak hayat kurtarıcıdır" diyerek ameliyat yöntemi ve doktor seçiminin önemine değindi.