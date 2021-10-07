Ayaklarının kesilmesini istemiyor

Genç ilçesinde yaşayan Selahattin Dalan, halk arasında kılcal damar tıkanıklığı olarak bilinen nadir görülen Buerger hastalığına 2003 yılında yakalandı. 57 yaşında olan Dalan'ın 5 çocuğu var. 2003 yılında hastalığa yakalanan acılı baba 18 yıldır hastalıkla mücadele ediyor. Doğu ve Güneydoğuda imkânları doğrultusunda birçok hastaneye giden Dalan, 5 el parmağı ve 5 ayak parmağını kestirmek zorunda kaldı. Son olarak Ankara da hastaneye giden Dalan, iki haftalık tedavinin ardından Genç'e geldi. Dalan, Ankara da ki doktorların ayaklarını kestireceğini belirterek ayaklarının hayatı kadar değerli olduğunu ifade edip yardım çağrısında bulundu. Ayaklarında oluşan derin yaralardan dolayı günde 3 defa hastaneye uyuşturucu ağrı kesici aldığını ifade eden Dalan, artık acılara dayanamadığını söyleyerek gerek yurt içi gerekse yurt dışında tedavi olmak için yardım çağrısında bulundu.

"ACILARA DAYANAMIYORUM ARTIK"

Acılara artık dayanamadığını ifade eden Dalan, şunları söyledi: "5 çocuk babasıyım Genç ilçesinde oturuyorum. 2003'te Buerger hastalığına yakalandım. 2007 yılında önce ayak başparmağım daha sonra da beş parmak birden kesildi. Bölgede birçok hastaneye gittim. Hatay, Elazığ, Adana, Mersin Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Ankara ya gittim. 2014-2015-2016 yıllarında Ankara da tedavi gördüm. Uyuşturucu ilaç alıyorum sancılarım başladığı zaman dayanamıyorum artık takatim kalmadı, gücüm kalmadı."

"AYAKLARIMIN KESİLMESİNİ İSTEMİYORUM"

Doktorların ayaklarının kesilmesi gerektiğini söyleyen Dalan, tedavi ile hastalığın önüne geçmek istiyor. Dalan; "Ayaklarımın kesilmesini istemiyorum ayaklardan sonra zaten ellere vuruyor bu hastalık. Ben birilerinin bir yardım etmesini istiyorum yani doktor olur, bir hastane olur veya bir yerden yurtiçi ve yurtdışında tedavi olmak istiyorum. Birilerinin bana bir el atması lazım ki bir yerden güzel bir tedavi görmesi görmek gerekiyor ki bu hastalığa bu ayakların kesilmemesi için. Uyuşturucu ilaç ne kadar aldıysam artık o da etki yapmıyor. Günde 2 defa 3 defa gece gündüz hastaneye gidiyorum. Tabii insan umudunu Allah'tan kesmez bakarsın bir yerden birisi çıkar sebep olur ayağımda kesilmekten kurtulmuş olur. Ayaklarımın kesilmesini istemiyorum lavaboya gitmek için ihtiyaçlarımı görebilmek için veya ellerimin bu hastalıktan kurtulması için kesilmemesi için bunu tedavi yapılmasını ve kesilmemesini en azından yatağa düşmemek için, ihtiyaçlarımı kendim görmek için, tedavi konusunda destek bekliyorum." dedi.