Almanya'da 180 bin euro fatura çıkartılan Gürel'in tedavi masrafları SGK tarafından ödendi. SABAH'a konuşan oğlu Nazif Gürel, "Allah devletimizden razı olsun. Babamı ülkesine ve ailesinin yanına getirdi. Bir daha babama hiç kavuşamayacağımı zanettim. Babamın elini tutabildiğim için mutluyum. 3 koca ay babamıza hasrettik. Yürüyemiyor, konuşamıyor... Ama elini tutabiliyorum ya, inşallah en yakın zamanda ayağa kalkacak. Babam gözleriyle konuşuyor. Babama 'korkma baba artık Türkiye'deyiz' dedim. Gözlerinin içi parladı. Türk doktorları ona iyi bakacak. Ayağa kalkacak babam, umutluyum" dedi.

ÖZEL AMBULANS UÇAKLA GETİRİLDİ

Bremen haline fındık getiren Güler, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 22 günü komada olmak üzere 3 aydır Bremen Merkez Kliniği (Klinik Bremen Mitte) adlı hastanede tedavi görüyordu. Türkiye'den, Bremen sebze ve meyve haline Nisan ayında fındık getiren Gürel, dönüşü için tırın dolmasının beklenenden uzun sürmesi sonucu yaşadığı stresin etkisiyle beyin kanaması geçirdiği sanılıyor. Gürel, 27 Haziran'da kaldırıldığı hastanede, 3 aydır felçli yatıyordu. Ailesinin uzun uğraşları sonucu yerini tespit ettiği Mersinli tır şoförü için, Bremen'de yaşayan Mahmut Göç ve Stuttgart'ta yaşayan yeğeni Fazlı Göksu Hannover Konsolosluğuyla bağlantıya geçerek Ahmet Gürel'in tedavisinin Türkiye'de yapılması için mücadele verdi. Önceki akşam Bremen Havalimanına gelen Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği özel ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Ahmet Gürel, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilk olarak yatırıldı. Burada kontrolleri gerçekleştirilen Ahmet Gürel, oğlu Nazif Gürel'in de isteğiyle Mersin'e götürüldü.

180 BİN EURO TEDAVİ MASRAFINI SGK ÖDEDİ

Gürel'in, sadece komada bulunduğu 22 günlük hastane faturasının 149 bin Euro olduğu öğrenildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen toplam masrafların ise 180 bin Euro'yu bulduğu belirtildi. Ahmet Gürel'in çalıştığı firma Schengen vizesi alırken yurtdışı sigortasını iptal ettiği için aylık maliyeti 40 Euro olan sigortasının yaptırmamış olduğu belirtildi.

"BABAMA KAVUŞAMAYACAĞIM ZANNETTİM"

Dün babasını özel bir ambulansla Mersin'e götürülen Nazif Gürel, "4 kardeşiz biz. Ben Mersin'den İstanbul'a geldi. Babamı ilk gördüğüm an hüzün ve sevinç bir aradaydı. Babamın yeniden elinin tuttum ya daha ne derim. Babama kavuşamayacağımı zannettim. Ama Allah devletimizden razı olsun. Bizi babamıza kavuşturdu . Eskiden böyle şeyleri ülkemizde göremezdik. Şimdi dünyanın her yerinde devletimiz vatandaşının yanında. Çok şükür babam yanımızda" dedi.

GÖZLERİYLE KONUŞUYOR

Gürel, babasının şu anda konuşamadığını, derdini gözleriyle anlattığı söyleyerek, "Konuşamıyor, yürüyemiyor. Ama yapılan tetkikler, adım atabileceğini gösteriyor. Şimdi midesine takılan pegten, mamayla besleniyor. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde babamın tedavisi sürecek. İnşallah Türk doktorları babamı yeniden ayağa kaldıracak" dedi.