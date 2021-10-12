TURKOVAC'ın geliştirildiği ERAGEM'e 'Topluma Hizmet Ödülü"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle Faz-3 çalışmalarına devam edilen TURKOVAC, Yükseköğretim Kurulu tarafından üstün başarı Ödülleri kapsamında Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Ödül ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a verilmişti. Bu kapsamda ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

"GURURLUYUZ"

Ziyaret de konuşan ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ziyaretlerinden dolayı Rektör Çalış'a teşekkür etti. TURKOVAC çalışmalarında en büyük destekçilerinin Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış olduğuna dikkat çeken Özdarendeli, "Böyle onurlu bir ödül almaktan dolayı gururluyuz" dedi.

BU GURUR HEPİMİZİN

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise her yıl YÖK tarafından düzenlenen "Üstün Başarı Ödülleri" kapsamında bu yıl Topluma Hizmet Ödülü'nün Erciyes Üniversitesi tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC Aşısının layık görüldüğünü belirterek; "Üstün başarı Ödülleri kapsamında Üniversitemize layık görülen Topluma Hizmet Ödülü dolayısıyla başta YÖK Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bizler teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de asıl bu işin mimarları olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamıza ve ekibine ediyoruz. Bugünde bu gurur ve sevinci birlikte yaşamak için onlar ile bir araya geldik. En büyük teşekkürü ekipteki genç arkadaşlarımız hak ediyor. Vatanımıza, milletimize ve üniversitemize bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.