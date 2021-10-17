Kişiye özel tedaviyle 6 haftada kabızlığa son

Kronik kabızlık şikayeti olan hastalarından aldığı örnekleri İstanbul
'dan Kayseri
'deki laboratuvara gönderen Doç. Dr. Çiğdem Arslan
, yapay zekâ sayesinde hastalarının normal insanlardan farklı bağırsak bakterileri taşıdığını keşfetti. 40 hasta üzerindeki çalışmanın sonucunda da gerçekten bu hastaların bağırsak florası sağlıklı, her gün dışkılayan, hiçbir gastroenterolojik sorunu olmayan insanlara göre farklı çıktı. Kimisinde antibiyotik hasarı, kimisinde şeker hasarı saptandı. Floranın çok bozulmuş olduğu görüldü. İşte bu sonuçlarla hastalara 'kişiye özel tedavi protokolü' hazırlandı. Eksik bakterilerin tamamlanacağı 6 haftalık kişiye özel tedavi ve diyet uygulayan Çiğdem Arslan, çalışmasını makaleye çevirdi ve kongrelerde sunmaya başladı. Amerika
'dan sonra ilk kez böyle bir çalışmaya ülkemizde imza atıldı. İstanbul'da bir özel hastanede görevli Doç. Dr. Çiğdem Arslan, SABAH'a konuştu: Mevcut tıbbi literatürdeki ilaç tedavileriyle yüzde 25-30 gibi bir başarı sağlanıyordu. Bu projede Kayserili bir mühendis arkadaşımızın algoritmasını fikrimle birleştirdik. Biz bu çalışmadan önce hastalarımıza probiyotik
, kefir gibi şeyler öneriyorduk. Ama şimdi normalden sapan bakteriler neler ise onlara yönelik yapay zekânın kişinin bağırsak florasına göre çıkardığı kişiselleştirilmiş diyeti öneriyoruz. Öngörümüz 6 haftada bağırsak florasını sıfırlayıp normale koyduğu yönünde. Çalışmayla ilgili bilimsel makalemiz Aralık'ta Avrupa
'da yayınlanacak.