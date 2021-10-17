Trabzon’da koronavirüs vakaların 3’te biri: 30 yaş altı hamileler

Covid-19 vakalarında ülke genelinde ciddi artışların olduğuna dikkat çeken KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, aşı konusunda çok hassas davranılmasını gerektiğini belirtti.

Aşı oranlarının düşük olduğunu belirten Prof. Kaya, "Son dönemlerde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Buradaki en önemli sebeplerden biri ise aşılama oranlarının maalesef hala istenilen seviyelerde olmayışıdır.Ayrıca, enfeksiyondan korunma tedbirlerine yeterince riayet edilmemesidir. Son zamanlarda ise maske, mesafe gibi kuralları biraz daha gevşettiğimizi görüyoruz. Elbette ki insanlarımız yaşanan bu süreçte bunalmış olabilir ancak sonuçta halihazırda bu salgın sıkıntılarıyla yüzleşiyoruz ve vaka sayılarında ciddi artışlarımız var. Dolayısıyla bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılama konusunda kesinlikle çok hassas davranmamız gerekiyor. Çünkü bundan korunmanın salgını önleyebilmenin başka yolu yok gibi gözüküyor." dedi.

Yoğun bakımlarda yatan ve tedavi gören hastaların en az üçte biri 30 yaş altındaki gebe hastaların oluşturduğunu kaydeden Kaya, "Son dönemlerde genç hasta sayılarında artış yaşanıyor. Özellikle de aşılarını yaptırmayan birçok gebe şu anda bizim yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Bunun dışındaki gruplarda ortalama yaşa baktığımız zaman son birkaç hafta içerisinde biraz daha ağırlıklı olarak 40-60 yaş arasında bireyleri ağırlıkla beraberinde eşlik eden hastalıkları olan örneğin diyabet, kronik böbrek yetmezliği, akciğer hastalıkları olan bireyleri ağırlıklı olarak ciddi vaka şeklinde takip ettiğimiz vakalar bunlar olduğunu görüyoruz. Bunlar içerisinde de önemli oranda aşılama durumlarına baktığımızda ya aşılarını hiç yaptırmamış bireylerin olduğunu ya da eksik aşılama yapan bireylerin olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

KRONİK 65 YAŞ VE ÜSTÜ HASTALAR GRİP AŞISI OLMALI

65 yaş üstü kronik hastalıkların grip aşısı yaptırmalarını ifade eden Kaya, "Özellikle ölümcül giden Covid-19 pandemisinde bizim aşılardan beklediğimiz en önemli kazanç ölümü ve yoğun bakımlarını önlemesidir. Tam olarak aşılanmış bireylerde bunun neredeyse tamamına yakın sağlandığını görüyoruz .Bunun yanı sıra enfeksiyon her halükarda aşılanmış bireyler içinde bulaştırıcı olabilir. 'Ben tam aşılanmışımdır, enfeksiyonu geçirmeyeceğim' anlamına gelmez. Geçiririm ama hafif bulgularla atlatırım. Yine bir başkasına bulaştırıcılığım söz konusu olabilir. Maske takmanın sosyal mesafe gibi önlemlere uymanın önemi de zaten burada kendini gösteriyor. Grip aşısı her dönemde Ekim ortasından başlar Kasım aylarında yapılmasını tavsiye ederiz. Özellikle de yüksek riskli olan gruplara. 65 yaş üstü kronik hastalıkları olanlar bireyler gibi riskli gruplarda mutlaka yapılmasını isteriz. İçinden geçtiğimiz bu ciddi pandemi döneminde Kovid ile boğuşuyor olmamız grip olmayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla mutlaka Kovid aşılamalarının dışında mutlaka özellikle risk grupları başta olmak üzere grip aşılarında vatandaşlarımızın yaptırmalarını şiddetle tavsiye ederim." diye konuştu.