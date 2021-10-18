Ukrayna’dan Türkiye’ye uzanan yaşam savaşı

10 yıl önce böbrek ve pankreas kanserine yakalanan ve 2 kez açık ameliyat olup sağlığına kavuşan Eski Ukrayna Milli Takım futbolcusu Valerıı Poıarkov'un böbreğinde tekrar tümör tespit edildi. Ameliyat ve tedavi için İsrail'e başvuran Valerıı Poıarkov'a doktorlar tümör hem böbreğini hem de ana toplar damarını sardığı için ameliyat şansının olmadığını, sadece kemoterapi ile yaşamını uzatabileceklerini söylediler.

Ameliyat olabilmek için doktor arayışına başlayan Valerıı Poıarkov ve ailesi Türkiye'den Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu'ya ulaştı. Prof. Dr. Volkan Tuğcu muayene sonrası tümörün yayılımı büyük ve operasyon cok riskli olsa da hastaya ameliyat şansı tanıdı.

Prof. Dr. Volkan Tuğcu 7 saat süren ve multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirdikleri ameliyatı şöyle anlattı; "Operasyonda ilk olarak Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe böbreği görebilmemiz için karaciğeri düşürdü. Ardından ben ve ekibim hastanın böbreğini aldık. Son olarak da Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Sertaç Çiçek ve ekibi tümör kaplanmış ana toplardamarı değiştirdiler. Hastaya operasyon çok zor ve riskli olduğu için ameliyat olamayacağını söylemişler. Raporları görünce ben de yapmayacaktım. Ama sonrasında hastayı dinç, hastalığı yenmeye inançlı ve çok pozitif görünce şans vermek gerektiğini düşündüm. Hasta da tüm riskleri ve komplikasyonları göze aldı. Ameliyat sonrası görüntülemeleri de iyi. Tümörlü bölgeleri tamamen temizledik. Kemoterapi tedavisi de almasına gerek kalmadı. Kanserden tamamen kurtuldu." dedi.

Sağlığını geri kazanan Valerıı Poıarkov mutluluğunu şu sözlerle belirtti; "Çok memnunum. Türk hekimler böyle zor ve riskli bir ameliyatı yapmayı kabul ettiler. Bu benim iyileşmek için tek şansımdı. Çünkü İsrail'deki hekimler bana ameliyat olamazsın, çok zor demişlerdir. Ama Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve Prof. Dr. Sertaç Çiçek ameliyatımı başarıyla gerçekleştirdiler. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii ki iyileşme süreci uzun sürüyor ama ona rağmen çok mutluyum. Her şey yoluna girecek. Türkiye'ye gelmiş olmaktan çok mutluyum, bu sayede benim hastalığıma profesyonel bir yaklaşım şansı yakaladım. Sağlığıma kavuşmuş olarak da ülkeme geri dönüyorum."