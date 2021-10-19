Öksürük hafife almaya gelmez

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun, öksürük hakkında önemli bilgiler verdi…

"Öksürük nefes yolundaki yabancı cisimlerin atılmasını sağlayan; ani bir reflekstir. Öksürüğe neden olan reseptörler; burun, sinüsler yutak, gırtlak, dış kulak yolu ve akciğerlerin trakeobronşiyal bölgesinde bulunur. Öksürük kronik olabileceği gibi çeşitli alerjiler, geniz akıntısı, üst solunum yolları enfeksiyonu, sigara kullanımı, solunum yollarındaki herhangi bir aksaklık, tahriş, reflü, astım ve kistik fibrozis, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüberküloz veya akciğer kanseri gibi birçok faktöre bağlı olabilir."

"Hastalıkların doğru tedavi edilebilmesi için öksürüklerin dinlenilmesi ve ne kadar sürdüğünün takip edilmesinde büyük önem taşımaktadır" diyen Prof. Dr. Tutkun; "Klasik bir üst solunum yolları hastalığı yaşayan hastaların yüzde 50'sinde öksürük 10 günde kaybolurken bu süreç 3-4 haftaya kadar uzayabilmektedir. Postenfeksiyöz öksürük olarak tanımladığımız bu öksürük türünün en fazla 8 haftada düzelmesini bekleriz. Bu sürenin uzaması halinde kronik öksürük olarak adlandırırız. Çocuklarda ise 12 haftaya kadar süren öksürükleri kronik öksürük olarak ele alırız. Çocuklarda en sık görülen kronik öksürük nedeni bakteriyel bronşittir. Eğer çocuğunuzda veya sizde uzun süren ve özellikle havlamaya benzer kısa, kuru öksürükler mevcutsa bir uzmana görünmeniz gerekmektedir "dedi.

Kronik öksürükler genetik olabilir

Prof. Dr. Tutkun yaygın olarak öksürükle belirti gösteren ve çocuklarda görülen bazı hastalıklar vardır bunlardan bazılarını boğmaca gibi enfeksiyonlar iken trakeomalazi, primer silyer diskinezi (PSD hastalığı), kistik fibrozis gibi doğuştan gelen hastalıklardan oluşturmaktadır" diyerek genetik hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu: "Trakeomalazi dediğimiz genetik bir hastalık vardır. Bu hastalık kıkırdak dokusundaki gelişim bozukluğu sonucu hava yolunun, solunum sırasında kolaylıkla kapanmasına sebep olan bir hastalıktır. Bir de PSD hastalığı örnek verilebilir, bu hastalık akciğerlerin ve burun çevresindeki sinüslerin iltihaplandığı doğumsal, kronik ve nadir bir hastalıktır. Bu iltihapların nedeni, akciğerlerde ve burunda hava yollarını kaplayan silia yapılarının (tüy hücreleri) yetersiz hareket etmesidir."

Sağlıksız beslenme ve stres çocuklarda kronik öksürük sebebi

"Günümüzde endüstriyel beslenme stili nedeniyle çocukların daha sağlıksız, rafine şeker içeren, ambalajlı gıdalar tükettiği bir gerçek" diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun; "Yapılan araştırmalarda çocuklar arasında reflü hastalığının artış gösterdiği gözlemlendi. Reflünün en büyük faktörleri sağlıksız beslenme ve strestir. Modern dünya çocukları daha sağlıksız besleniyor ve daha stresli bir yaşam sürüyorlar diyebiliriz" sözleriyle önemli noktalara değindi.

Öksürüğün teşhisinde önemli sorular

Doğru teşhisin konulabilmesi için doğru soruları sormakta fayda var diyen Prof. Dr. Alper Tutkun muayenelerde doktorların hastalarıyla konuşması gereken soruları şöyle sıralıyor:

-Öksürük ne zaman başladı?

-Öksürüğün niteliği nasıl?

-Öksürükten başka hastalık semptomu var mı?

-Öksürüğü arttıran herhangi bir faktör var mı?

-Ailede astımı olan var mı?

-Hastanın düzenli kullandığı bir ilaç var mı?

-Uykudayken mi yoksa uyanıkken mi daha çok öksürük görülüyor?

-Sigara kullanımı veya sigara dumanına maruz kalma durumu mevcut mu?

Prof. Dr. Alper Tutkun'a göre öksürükte bunlar görülüyorsa dikkat!

Yeni doğan döneminde başlayan öksürük

Yeni doğan bebeklerde öksürük doğuştan gelen hastalıklar, enfeksiyonlar, alerji, reflü ve sigara maruz kalma nedeniyle ortaya çıkabilir. Özellikle erken doğan bebekler başta akciğer sorunları olmak üzere birçok farklı sağlık sorunu ile karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir. O nedenle yeni doğanda görülen öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır.

Beslenmeyle artan öksürük

Gece yatarken ya da yemekle artan öksürük ise reflü hastalığı için sık görülen bir belirtidir.

Geceleri başlayan öksürük

Gece yatınca başlayan öksürük, kalp yetmezliği açısından uyarıcıdır. Aynı zamanda alerjik olma ihtimali de yüksektir, yatak odasındaki alerjen faktörler neden oluyor olabilir.

Aniden başlayan öksürük

Aniden başlayan öksürüklerin birçok nedeni olabilir. En sık görülen nedenleri astım ve kronik sinüzittir.

Balgamlı öksürük

Özellikle sabahları ve balgamlı şekilde öksürük görülüyorsa bu sigaranın yıkıcı etkilerinden dolayı meydana gelme ihtimali yüksektir. Balgamlı öksürük her zaman ciddiye alınmalıdır.

Terleme ve kilo kaybına eşlik eden öksürük

Terleme ve kilo kaybına eşlik eden öksürük tüberküloz bilinen diğer adıyla veremin en spesifik belirtilerinden biridir.