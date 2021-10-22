Iraklı hasta Şanlıurfa’da şifa buldu

Gözünde bulunan kanser nedeniyle ülkesinde ameliyat olan Qırshı Namer Darweesh sağlına kavuşmayınca Türkiye'ye geldi. Yakınlarının tavsiyesi üzerine Şanılurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek tarafından muayene edilen Qırshı Namer Darweesh, daha önce Irak'ta yapılan ameliyatta gözünde bulunan kanserin iyi temizlenmediği ve bu nedenle gözünde görme probleminin devam ettiğini belirledi.

Hastanın zaman kaybetmeden yatış verildikten sonra ertesi gün yapılan ve 3 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası Darweseeh'in gözünde bulunan kanseri geniş bir şekilde temizlendi.

Doç. Dr. Şimşek, yaptığı açıklamada ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın görmeye başladığını söyledi. Hastayı kısa bir süre gözetim altına tuttuklarını belirten Şimşek, "Yapılan kontrollerin ardından hastayı ülkesine sağlıklı şekilde uğurladık. Yurt dışından gelen hastalar Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini tercih ediyor. Hastanemiz sadece Şanlıurfa'da değil, bölge coğrafyasında bile söz sahibi olmaya başladı. Bölge halkına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİ NEDEN ÖNEMLİ

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ahmet Güzelçiçek, katma değeri en yüksek turizm çeşidinin sağlık turizmi olduğunu belirtti. Yapılan ameliyatın ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına katkısı olacağını dile getiren Güzelçiçek şöyle konuştu: "Sağlık turizmi, yeni ve çeşitli mesleklerde istihdam alanları açacaktır. Şehrin ekonomisine girdisi diğer turizm çeşitlerine göre çok yüksektir istihdamın niteliğini artıracaktır ve sağlık nedeniyle tercih edilen bir şehir olmak Şanlıurfa'nın ulusal prestiji açısından oldukça önemlidir. " ifadelerini kullandı.