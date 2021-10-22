"Kendini muayene et geç kalma"

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türü. Uzmanlar her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ve hastalığa çoğunlukla erken tanı koyulamadığını belirtiyor. Meme kanserinde erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çeken Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nden Dr. Duygu Döngel, "Erken tanı ve teşhiste önemli olan insanların kendi kendini muayene etmeyi ve hangi durumlarda doktora başvurması gerektiğini bilmesi. Meme kanseri en çok ölüme sebep olabilen kanser türü ama erken teşhisle de en çok tedavi edilebilen kanser türleri arasında" şeklinde konuştu.





MUAYENEYLE ERKEN TEŞHİS İÇİN BÜYÜK ADIM



Gerçekleştirilen etkinlikle katılımcılara kendi kendilerini muayene etmeyi ve hangi durumlarda doktora başvurmaları gerektiğinin anlatılacağını belirten Dögel, "Muayeneyi nasıl ve ne aralıkta yapmaları gerektiğini anlatacağız. İnsanlar mutlaka bilinçlenecekler ve bunun ne kadar kolay olduğunu anlayacaklar. Bunun kontrollerini sürekli sağlayacaklar ve çevrelerine de anlatacaklar. Böylece bizim için erken teşhiste çok büyük bir adım atılacak. Meme kanserinde en sık görülen belirti meme dokusunda ele gelen bir kitle olması, insanlar da en çok bunu fark ediyorlar. Ama bu olmasa bile eğer meme dokusunda simetri bozulduysa, meme başında ve meme dokusunda renk değişikliği, çekilmeler ve çökmeler olduysa, meme başında akıntı ya da kanlı akıntı oluyorsa bu kişiler mutlaka doktora başvurmalı" ifadelerini kullandı.





40 YAŞINDAN SONRA 2 YILDA BİR MAMOGRAFİ



İnsanların bilinçlenmesinin tanıyı kolaylaştırdığını vurgulayan Döngel, şöyle devam etti: "Kendilerine yapacakları meme muayenesi ve özellikle 40 yaşından sonra 2 yılda bir yapılacak mamografiyle tanı koyulabiliyor. Ama eğer bir sıkıntı görülüyorsa bu kontroller daha sık aralıklara düşürülüyor ve erken tanı ve tedavide de bizim için önemli olan bu oluyor. Mamografide sıkıntı görülen hastalardan meme ultrasonu isteniyor ve ultrasonda bir sıkıntı görülürse biyopsi yapılıyor. Bu aşamalarla beraber tanı ve tedavi daha kolay oluyor. Mutlakla tüm kadınlar her ay kendi meme muayenelerini yapmalı ve gördükleri sıkıntılarda mutlaka bir genel cerraha görünmeliler."



DİLEYENLERE MAMOGRAFİ



Dikilitaş Mahalle Muhtarı Nurcan Sızmaz ise meme kanseri farkındalık ayıyla ilgili böyle bir etkinliğe katkı sağladıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kadın bir muhtar olarak günümüzde çok yaygın olan meme kanseriyle ilgili tüm vatandaşların bilinçlenmesine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Sızmaz, vatandaşlardan da bu konuda çok olumlu dönüş aldıklarını söyledi. Etkinlikte katılımcılara meme kanseri farkındalık ayına özel tişört dağıtıldı ve vatandaşlar meme kanseriyle ilgili akıllarına takılan soruları doktora yönlendirdi. Ayrıca etkinliğin ardından dileyen mahalle sakinlerinin tümüne mamografi çektirme imkânı sağlandı.